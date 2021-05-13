Soma faciasının 7’nci yıl dönümünde ‘adalet’ sesleri yükseldi

Manisa'nın Soma ilçesi, 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasıyla birlikte ‘Acıların kenti' olarak tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. Facianın üzerinden geçen 7 yılın ardından geriye gözyaşları dinmeyen, hayalleri yıkılan, adalete olan güvenleri sarsılan aileler ve çocuklar kaldı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ HÜZÜN VE ACIYI TEKRAR YAŞADILAR

Soma maden faciasının 7’nci yıl dönümünün Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi sebebiyle maden şehidi yakınları sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kendilerine verilen izinle Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti.

Soma Maden şehitliğinde kimisi oğlunun, kimisi eşinin ve kimi çocuk ise babasının mezarı başında dualar ederek 7 yıl önceki acı ve hüznü tekrar yaşadı.

VALİLİK ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Manisa Valiliği'de Soma Maden Şehitliği'nde sabah erken saatlerde anma töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in yanı sıra, AKP Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve kurumu müdürleri katıldı.

Törende faciada hayatını kaybeden maden şehitleri için dualar edildikten sonra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yaptığı açıklamada, 7 yıl önceki facianın yüreklerde hala hissedildiğini ifade ederek, “Elim kazanın 7. yılında, hayatını kaybeden 301 madencimizin acısını, olayın yaşandığı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. Devletimiz, madenci kardeşlerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli bütün çalışmaları yapmaktadır. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, 7. yıldönümünde Soma'da yaşamını yitiren madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor ve acılı ailelerimize sabırlar diliyorum” diye konuştu.

CHP'LİLER MADENCİ ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti.

CHP'liler maden şehitlerinin mezarlarına tek tek karanfil bıraktıktan sonra, şehitliğe ziyarete gelen madenci yakınlarıyla sohbet etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Öze ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Soma maden faciasını unutturmayacaklarının mesajını vererek şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’nin en büyük iş cinayetinin 7’nci yılında Soma faciasını unutmayacağız, unutturmayacağız. 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia nedeniyle adalet talebimizi, benzer kazaların yaşanmaması için madenlerde güvenli çalışma koşullarının yaratılması talebimizi sürdüreceğiz.”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Her şeyi para, insanı istatistik görenler vicdanlarınızı kurtarın. Başlarınızı eğin. Bugün Soma faciasının yıl dönümü. Unutmadık, unutturmayacağız!”

“YAŞAMIMIZIN SONUNA KADAR BİR TRAVMA YAŞATTILAR”

Soma maden faciasında 26 yaşındaki oğlunu kaybeden ve faciada hayatını kaybeden madenci yakınlarına destek için Soma 301 Madenciler sosyal Yardımlaşma Derneği'ni kuran Uğur Çolak, 7 yıldır adalet mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Madenci şehidi babası Uğur Çolak şöyle konuştu:

“Biz 7 yıldır bayramlarda neşeyi, mutluluğu değil, hüznü ve acıyı yaşıyoruz. Benim oğlum toprak altında, ama buna sebep olanlar dışarıda. Bize yaşamımız sonuna kadar unutamayacağımız bir travma yaşattılar. Siyasi baskılarla katilleri dışarı bıraktılar. Şimdi de göstermelik tekrar yargılama yapıyorlar. Bizim adalete olan güvenimiz artık kalmadı. Somalı madenciler için adalet yok. Yeni başlayan yargılamadan da hiçbir beklentimiz yok.”

Faciada eşi Mustafa Kaya'nı kaybeden 2 çocuk annesi Naciye Kaya ise, 7 yıl önce tüm hayallerini toprağa gömdüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“7 yıldır mahkeme salonlarında adalet aradık. Bize adaleti sağlayın, cezalarını verin dedik. Ama hiç bir şey olmadı. Adalet sadece mahkeme duvarlarındaki yazılarda kaldı. Çocuklarımla birlikte umutlarımızı söndürdüler. Hayallerimizi yıktılar. Artık bizim ne adalete, nede devlete olan güvenimiz kalmadı. Eşim ve 301 madencinin hayatına sebep olanlar bu dünyada gereken cezayı görmeyebilirler. Ama öteki dünyada gereken adaleti göreceklerine inanıyorum. Bizi her bayram gibi bu bayramda da gözü yaşlı bıraktılar.”

DİSK: BU İKTİDAR SERMAYE KARAKTERİNİN TEMSİLCİLİĞİNİ YAPMAKTADIR

Soma maden faciasının yıl dönümü sebebiyle DİSK genel merkezi web sitesinden yazılı açıklamada bulundu.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve İSİG Daire Başkanı Seyit Aslan'ın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bundan tam 7 yıl önce, 2014 yılı 13 Mayıs'ında Soma'da 301 maden işçisini katlettiler. Geçen süreçte yaşananlara baktığımızda acılarımızın dinmesi bir yana, öfkemizi kat be kat artıran hukuksal uygulamalara tanık olduk.

301 madencinin yaşamı göçük altında kaldıktan sonra üstüne bir de hukukun göçüğü çöktü. Davayı, katliamın yaşandığı Soma'dan kaçıran, en tepede sorumluluğu bulunanları yargılama konusu yapmayan, maden patronu ve yöneticilerini “olası kasıt” üzerinden değil; “bilinçli taksir” ile “cezalandırarak” adeta ödüllendiren yargı sistemi, sermayenin bu en vahşi “hadi hadi üretim düzeni”nin sürmesini kollamıştır. Madenlerde çalışma koşulları herkesin malumudur.

Yerin 7 kat altında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini hiçe sayan sermaye için gerekli denetimi yapmayanlar, Soma'da göz göre göre gelen katliam için bu çalışma düzenine izin verenler, güvencesiz ve taşeron çalıştırma biçimlerini yoğun sömürünün ana üretim biçimi haline getirenler, sendikalaşmanın ve/veya sendikaların işlevsiz hale gelmesinin önüne engeller koyanlar hiçbir biçimde hesap vermemiştir. Bu sermaye birikim rejimi, “daha fazla kar için daha fazla kan” politikası üzerine kuruludur.

Soma katliamının ardından “Artık hiçbir şey eksisi gibi olmayacak” diyenler, hiçbir şeyi değiştirmemiş ve her şey eskisi gibi devam etmiştir. Çünkü bu iktidar bu sermaye karakterinin temsilciliği yapmaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz, Soma katliamını unutmamak unutturmamak hepimizin görevidir. Soma'nın hesabını er ya da geç soracağız. Bu ülkede çalışırken ölmeyeceğimiz, insanca çalışacağımız, insanca yaşayacağımız güzel günleri yaratmak önümüzde kaçınılmaz bir görev olarak durmaktadır.”