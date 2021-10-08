Somalı madenciler tutulmayan sözlere isyan etti: Sizin TOMA’larınız varsa…

Manisa’nın Soma ilçesinde 2013 yılında kapatılan Uyar Madencilik’ten alacakları tazminatlar için son bir yıldır büyük mücadele veren madenciler, hükümetin kendilerine verdiği sözü yerine getirmemesine isyan etti. Tazminat mağduru madenci İdris Sarıkaya, “İsyan ediyoruz, feryat ediyoruz, kimse sesimizi duymuyor. Bu mücadelede sizin TOMA’larınız varsa bizim de inancımız var” şeklinde tepkisini dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manisa'da yaklaşık 15 yıldır alacakları tazminatları için mücadele eden ve en son geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde Ankara'daki eylemleri sonrasında Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile mağdur maden işçisi Ali Faik İnter'i trafik kazasında kaybederek derin üzüntü yaşayan madencilerin direnişi devam ediyor.

Soma ilçesinde 2013 yılında kapanan Uyar Madencilik'ten alacakları tazminatları için yıllardır direniş gösteren madenciler Soma Hükümet Meydanı’nda eylem yaparak hükümete seslendi.

TAZMİNAT KİMİLERİNE ÖDENECEK, KİMİLERİNE ÖDENMEYECEK

Madenciler adına açıklamada bulunan maden işçisi Süleyman Salık, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından yapılan en son resmi açıklamada, bir kısım madencinin tazminatlarının ödeneceğini, bir kısmının ise ödenmeyeceğinin belirtildiğini ifade etti. Salık şu ifadelere yer verdi:

– 12 Ekim 2020 tarihinde Uyar maden direnişi için çıktığımız yolda bir yılın dolmasına 4 gün kaldı. Yüzlerce maden işçisinin haklarını almak için başlayan bu direnişimizi 11 Ağustos’ta TKI’nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile belirli bir aşamaya getirmiş bulunmaktayız. Yapılan açıklamada ‘1064662 iş yeri SGK kodlu Darkale ocağında çalışıp, iş kodu hizmet dökümünde hak edecek şekilde düzenlenmiş olan işçilere ödeme yapılacağı söylenmiştir. Fakat yapılan açıklama ile madencilerin tazminat sorununun yalnızca dörtte biri çözülmektedir.

– Mücadelemizin amacı, 2002 yılında faaliyete başlayıp 2013 yılında kapanan Uyar maden işletmesinin genelinde çalışan kıdem ve ihbar tazminatlarını alamamış ve iş kazası, ölüm tazminatlarını alamamış madencilerin sorununun tamamının çözümüne dairdir. Biz diyoruz ki; İş kodları işveren tarafından usulsüz bir şekilde düzenlenmiş tazminat ödenmesi sağlanmadıkça, madencilerin 1056519 iş yeri SGK kodlu ocaklarda çalışıp tazminatlarını alamamış işçilerin tazminatları ödenmedikçe, iş kazası ve ölüm tazminatları madenciye ödenmediği sürece Somalı madencilerin tazminat sorunu bitmiş değildir.

ONLAR SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMADI AMA BİZ DURACAĞIZ

Uyar Madencilik'ten tazminat mağduru olan maden işçilerinin tazminatlarını alabilmeleri için TKİ'ye son dilekçe verme sürelerinin 16 Ekim tarihinde dolacağının altını çizen madenci Süleyman Salık, dilekçelerden sonra SGK kodu ayrımı yapmaksızın tüm madencilerin tazminatlarının ödenmesi çağrısında bulundu.

Tüm tazminat mağdurlarının alacaklarının ödenene kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen madenci Salık şöyle konuştu:

– Birçok defa Ankara yoluna çıktık. Gözaltına alındık. Direndik. Onlarca kez bakanlıklarla, mecliste yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdik. Sözler aldık. İnandık. Bekledik. Tekrar söz aldık. Tekrar bekledik. Oyalandık. Fakat asla yolumuzdan bir adım geriye dönmedik. Mücadelemizin zafere giden bütün basamaklarının mimarı iki önderimizi mücadele yolunda kaybettik. Canlarımızı verdik bu mücadeleye. Ne fazla söze ne de fazla lafa gerek yok. Onlar söz verdi sözünü tutmadı. Bizde söz verdik ve mücadele sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız.

BİZİM DE İNANCIMIZ VAR

Uyar Madencilikte geçirdiği iş kazası sonucu sakat kalan tazminat mağduru maden işçisi İdris Sarıkaya eylemde tepkisini dile getirerek, 15 yıldır sorunun çözümü noktasında siyasetçilerle ile görüştüklerin, ancak yıllardır kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

Madenci İdris Sarıkaya tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

– İsyan ediyoruz, feryat ediyoruz kimse sesimi duymuyor. Bu mücadelede iki arkadaşımız canımızı verdi ve bizde vermeye hazırız. Sizin TOMA'larınız varsa bizim de inancımız var. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Eğer hakkımızı vermezlerse isterseler bizim karşımıza yine polisle, jandarmayla gelebilirler. Ancak ne olursa olsun yine mücadelemizden yılmayacağız. Bu uğurda ölmek var, dönmek yok. Yine yollara çıkmaya hazırız.