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Son dakika… Bakan Gül’den savcı hakkında inceleme talimatı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, hatalı park eden savcının aracına not bırakan kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili HSK'ya inceleme talimatı verdiği duyuruldu.

Güncellenme: 18:47, 31/01/2021
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Son dakika… Bakan Gül’den savcı hakkında inceleme talimatı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Süleyman Uysal yanlış yere park edilen aracın camına “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize” diye yazan bir not bıraktı.

Uysal, aracın bir savcıya ait olması üzerine apar topar gözaltına alındı. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Uysal’ın not bıraktığı için değil sileceklere zarar verdiği için gözaltına alındığını açıkladı.

Tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakan Abdülhamit Gül’ün hatalı park eden savcının aracına not bırakan kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili HSK’ya inceleme izni verdiği belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:18:37,