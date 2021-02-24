Son dakika… Bakan Koca: Hatalıyım, halkımdan özür dilerim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te gazetecilerin soruları yanıtladı. ‘Bedava aşıya para verildiği’ iddiasıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;

*Ben özellikle pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet etme gayreti içindeyim. Maalesef bu süreçte halkımızın zihnini bulandırmak isteyen siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor.

*Vatandaşımıza bu anlamda verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Özellikle 83 milyonla birlikte mücadeleyi sürdürmek istiyoruz. Alacağımız başarı da 83 milyonun olacak. Verilmeyecek hesabım yok. Yarın yapacağım toplantıyla detaylı bir açıklama yapacağım

“ÖZÜR DİLERİM”

Siyasilerin katıldığı cenaze törenlerindeki kalabalık da Bakan Koca’ya soruldu. Bu konuda “kusurluyum” diyen Koca, şunları söyledi;

*Özellikle pademide salgının nasıl seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Kalabalıklarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve bunu da ifade etmeye çalıştık.

*Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımda özür diliyorum.

*Herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde katkı sağlamalı yani kalabalık ve kapalı ortamlarda uzak durmaya gayret göstermeliyiz.

MECLİS’TE BİLGİLENDİRME YAPACAK

Coronada gelinen durumla ilgili CHP’li milletvekilleri TBMM genel Kurulu’nda Bakan Koca’nın kendilerini bilgilendirmesini istemişti. Bu taleple ilgili Koca, “Eğer istenirse bilgilendirme yaparım” dedi.

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