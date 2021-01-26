Son dakika… Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘militan’ açıklamalarıyla ilgili” notuyla yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

“DOKUNACAĞIZ…”

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil…

* Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil…

* Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan…

* Kılıçdaroğlu’nun derdi belli… “Militanlarıma dokunma!”

* Dokunacağız…

* Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

* Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı.

* Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız…

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikma edilmesidir…