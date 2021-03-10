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Son Dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘pul’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nca, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması planlanan pula ilişkin, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.

Güncellenme: 14:16, 10/03/2021
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Son Dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘pul’ tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Papa Fransuva’nın Irakı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye’de bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği pulun da yer aldığının görüldüğü belirtildi.

“HADDİNİ BİLMEZLER” 

Açıklamada, “Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irakın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz” denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Irak son dakika Türkiye
Yayınlanma Tarihi:14:12,