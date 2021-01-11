Son dakika… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkındaki “sözde Cumhurbaşkanı” sözü nedeniyle 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu dün yaptığı basın toplantısında, “2020 yılında bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı, bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ‘ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayıp, okumayın’ diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı düşünün. Sıradan bir kişi bunu söylemiyor, devleti yöneten en tepedeki koltukta oturan zat söylüyor” demişti.

CHP liderinin bu sözleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “özür dilemesi” çağrısında bulunarak, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sözde cumhurbaşkanı’ demek, her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına daha sonra AKP Sözcü Ömer Çelik başta olmak üzere çok sayıda iktidar partisi mensubundan tepki gelmişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, sosyal medyadan, “Sözde cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir” paylaşımını yapmıştı.