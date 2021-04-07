Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 302 bin 108 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 203 kişiyle birlikte toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI DA DURDURULAMIYOR

Tabloya göre son 24 saatte 276 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 943’e yükseldi.

Bugün iyileşen 35 bin 503 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 194 bin 978’e yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 604 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33 olarak duyuruldu.

DÜN 49 BİN 584 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 211 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 3 yeni hastayla birlikte toplam 49 bin 584 vakanın tespit edildiğini ve 28 bin 498 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.