Son dakika… Helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 11 asker şehit oldu. Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9'u şehit olmuş, 4’ü ise yaralanmıştı. Bakanlıktan yapılan son açıklamada şehit askerlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında “Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11’e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

AMASYA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya’nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya’da toprağa verileceği belirtildi.

KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK ŞEHİT OLDU

Kazada şehit olan Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in acı haberi Afyonkarahisar’da yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin babası İbrahim Karadirek, annesi Şerife Karadirek ile eşi Elif Karadirek (24) acı haberi Uydukent Osmangazi Mahallesindeki evlerinde aldı.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve diğer yakınları eve akın etti.

Öte yandan, Şükrü ve Elif Karadirek’in 7 Eylül 2019 tarihinde evlendikleri ve çiftin 3 aylık İbrahim Aras adında erkek çocukları olduğu öğrenildi.

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