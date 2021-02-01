Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması: Vakti geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren Kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yeni anayasa mesajı verdi.

Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

* 2021 yılını yeni bir şahlanış yılı haline getirme gayreti içindeyiz. Sadece Ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerin kısa bir özeti bile kat ettiğimiz mesafeyi göstermeye yeterli olacaktır.

* Fırat nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü, bağlantı tünel ve yolunu hizmete açtık. Bu eser ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağının en önemli noktalarından biridir.

“MİKRO UYDU FIRLATMA TESİSİ KURMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK”

* Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak’ta Amerika’dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B’yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz.

* Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Deregeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık.

* Yılın ilk kabine toplantımızdan önce de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun resmi açılışı vesilesiyle gençlerimizle bir araya geldik. AB büyükelçileriyle 12 Ocak’ta yaptığımız toplantıda ilişkilerimizi geliştirmeyi kararlaştırdık. Sanat, spor, kültür dünyamızın önde gelen temsilcileri ile bir araya geldik.

* Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracatla kapatan iş insanlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Milli Saraylar Resim Sergisi’nin açılışını 15 Ocak’ta yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız özel ödüllerini müzecilik alanında çalışmaları ile ülkemize değer kazandıran kuruluş ve sanatçılarımıza takdim ettik.

“ELAZIĞ’DA 8 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE VERDİK”

* Silvan projesi, GAP’ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz. 25 Ocak’ta Elazığ’a gittik.

* Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik. Elazığ’da inşa ettiğimiz 20 bin konutun kalanını da yaza kadar bitireceğiz. Bu tür projelerde sadece konut yapmıyoruz. Okulu, camisi, çarşısı ve yeşil alanlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Bir kez daha bu konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

“TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

* Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit yakınlarımız için önemli bir planı 26 Ocak’ta gerçekleştirdik. Uzunca bir süredir genel kadroların önemli bir bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ediyoruz.

* Kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin milletimizin her kesimine vefası olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerimiz çerçevesinde birçok kabuller gerçekleştirdik. Parti kongrelerimiz, parti faaliyetlerimiz bu listenin dışındadır.

* Bunların yanında devlet meseleleri ile yaptığımız görüşmeleri ayrıca saymıyoruz. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, Türkiye’nin bölgesel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

REFORM MESAJLARI

* Reform dediğimiz değişim ve dönüşüm gündemi dinamik bir süreci ifade ediyor. Bizim görevimiz dünyanın ve Türkiye’nin değişik şartlarına milletimizin değişen ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yeni reform gündemleri oluşturmaktır.

* Her kim artık bu ülkede yeni reforma ihtiyaç yok derse bilinmelidir ki bu kişi Türkiye'den, dünyadan da toplumdan da bihaberdir.

* Küresel siyasi ve ekonomik değişimlerin gerisinde kalıp statükoya teslim olduğu için büyük bedeller ödemiştir. İnşallah bu defa küresel siyasi ve ekonomik değişimin önünden giderek kendi inisiyatiflerimizi hayata geçirmek suretiyle hedeflerimize ulaşacağız.

* Ülkemiz için bu amaçla bir süredir ekonomiden güvenliğe her alanda bölgesel ve siyasal liderlik politikası izlemektedir. Geldiğimiz noktada yeni ve köklü forma ihtiyaçlarının artık ertelenemez olduğunu gördük bu çerçevede hukuki ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını zaten bir süre önce başlatmıştık.

* Adalet Bakanlığımız hukuki reformlarla Hazine ve Maliye Bakanlığımız ekonomik reformlarla ilgili teknik çalışmaları belirli bir seviyeye getirdi.

* Bu reform paketleri çalışılırken dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin detaylı bir analizi yanında ilgili tüm bakanlıklarımızla kurumlarla sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı.

* Hazırlık çalışmalarında ortaya konan tespitler ve teklifler çerçevesinde her kesimin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı.

* Şimdi bu taslakları hem kendi içimizdeki kurumlarımızda hem de Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla değerlendirerek nihai aşamaya getireceğiz.

* İnşallah çok yakında reform paketlerimizin felsefesini, amaçlarının hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız.

* Hemen ardından yasama alanındaki konularla ilgili Meclis'te idari alandaki konularla ilgili de Cumhurbaşkanlığı'mızda bu adımları atmaya başlayacağız.

“YENİ ANAYASAYI TARTIŞMA VAKTİ GELMİŞTİR”

* Esasen sorunların kaynağının 1960’tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim bu vesayet izini silmek mümkün olmuyor.

* Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilci ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef sonuca ulaşamamıştı. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz.

* Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir. Anayasa çalışması gizli saklı mahfillerde terör örgütü ile irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesi ile zihni kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir.

* Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir.

* Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.