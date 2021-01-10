Son dakika… Kılıçdaroğlu: En güçlü denetleme organı medyadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

– Sizler günün 24 saati çalışırsınız. Bir şekliyle dünyadan haberleri alırız. O haberleri bize ulaştıran kişiler sizlersiniz. Herkes size teşekkür etmek zorundadır. Teşekkür ettik ama yaşadığınız sorunlar da var. Yüzlerce gazetecinin işsiz kaldığını biliyoruz. Bir yıpranma hakkınız var o hak da elinizden alındı. Yeniden Anayasa Mahkemesine başvuracağız.

– Bütün bu sorunlara karşı görevinizi azim ve kararlılıkla yapıyorsunuz. Kaleminizi satmıyorsunuz. Habercilere minnet borçluyuz. Medya da vesayeti kabul etmez. Etmemesi gerekir.

GAZETECİLİK BİR KAMU GÖREVİDİR

– Gazeteciler haber kaynaklarını açıklamaya bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz. Gazetecilik bir kamu görevidir. Bunu belirlerken iki temel unsurun da önemli olduğunu ifade etmek isterim. Haber kaynağını ve halkın haber alma hakkını korumak için bu düzenlemeler yapılmıştır. Medyanın dördüncü güç olarak halk adına yasama, yargı ve yürütmeyi denetlemesini sağlamıştır. Parlamentoda olumsuz bir haberi geniş kitlelere ulaştıran medyadır.

– En güçlü denetleme organının medya olduğunu 21. yüzyılda aklı olan herkes kabul etmektedir.