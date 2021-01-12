Son dakika… Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin halini SÖZCÜ’nün manşetiyle gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. İktidara seslenen Kılıçdaroğlu, “Yapay gündemler ayrı, gerçek gündemler ayrı” diyerek, SÖZCÜ’nün “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana!” başlıklı bugünkü manşetini gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Bu tablo doğru mu? Doğru. Türkiye’de mi? Türkiye’de. Tarih doğru mu? Doğru. Fotoğraf doğru mu? Doğru. 21. yüzyılın Türkiye’sinde çekildi. Atık soğanlardan, çürüklerden acaba bir iki tane bulabilir miyim diye, kadınlar evlerine mutfak malzemesi çıkarmaya çalışıyorlar. Bu gerçek gündem iktidarın gündemi midir? Saray’ın gündemi bununla ilgili midir?

ÇÖPTEN YİYECEK TOPLAYAN KADINLARIN SORUNUNU ÇÖZ

– Sen CHP’nin İstanbul İl Başkanı’yla uğraşacağına işsizlik sorunu nasıl çözülür diye kafa yorsana. Sen benimle uğraşacağına çöpten yiyecek toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraşsana. Bakıyor bütün çocuklarının hepsinin işi gücü iyi. Memleketin sorununu Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz.

BEN DE SANA 1 PARALIK DAVA AÇIYORUM

– Kendisine ‘sözde cumhurbaşkanı’ dedim diye çok alınmış. Bremen mızıkacıları gibi çıktılar hep beraber saldırıyorlar, ‘acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz?’ diye. Yaratan sensin kardeşim. Milleti açlığa mahkum eden sensin kardeşim. O nedenle ben sana ‘sözde cumhurbaşkanı’ diyorum ve söylemeye devam ediyorum. 1 milyon TL tazminat davası açmış. Ben de onun hakkında 1 paralık açıyorum. Değeri o kadar çünkü. Dolarla da açabilirdi.

İKTİDAR, DEVLETİ ÇÜRÜTMEYE BAŞLATTI

– Saray, Türkiye'yi görmüyor. Türkiye'nin gerçeklerinden tamamen kopmuş durumda. Esnafın ne derdi var bilmiyor. Hangi AK Parti milletvekili TBMM kürsüsünde esnafın şu derdi var dedi. Hiçbiri.

– Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Bu gerçek gündemi görmeyen iktidar, devleti çürütmeye başladı. Her parti meclisi üyesinin bunu bilmesi ve anlatması lazım. TÜİK 2021 yılında işsizlik azaldı diye açıklama yaptı. Tam komedi. Orada görev yapanlar siz gerçekleri görmüyor musunuz? Milyonların açlığını sefaletini görmüyor musunuz?

NEDEN ‘SÖZDE’ DİYORUM, DOKUZ MADDEDE ANLATAYIM

Seçim, kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz bu gerçeğin bilinmesi lazım. Cumhurbaşkanı olması için TBMM’de Anayasa’nın 103. maddesinde yer alan yemini okumanız lazım. Yemini edeceksin, o yemine sadık kaldığın sürece 83 milyonun cumhurbaşkanısın, kimse buna itiraz edemez. Kişi seçime girdi, seçimi kazandı, yemin metnini okudu ve cumhurbaşkanı oldu itiraz eden oldu mu? Hayır.

Bu yemine sadık kaldı mı? Özellikle MHP’ye, AKP’ye oy veren değerli kardeşlerimin dinlemesini isterim. Neden ‘sözde’ diyorum? Madde madde sayacağım.

– Türkiye’nin şan ve şerefini korumak: Süleyman Şah türbesini kim kaçırdı? Kim kendi toprağından kaçtı ve terör örgütüne teslim etti? Bunu teslim eden adamın Türkiye’nin şan ve şerefini koruduğunu düşünüyor musunuz? Hani sen yemin etmiştin?

ASLINDA DAHA AĞIRINI HAK EDİYOR

– Cumhurbaşkanı temsil ettiği ülkenin bayrağının şanını şerefini korur. Herkese eşit mesafededir: Trump kendisine ‘aptal olma’ diyor. Erdoğan çıkıp “Sen bana aptal olma diyemezsin” dedi mi? Demedi. ‘Aptal olma’ diye Türkiye Cumhuriyeti’ne söylüyor aslında. Ben buna ‘sözde’ demeyeyim ne diyeyim? Aslında daha ağırını hak ediyor.

HER GELEN TOKATLADIĞI ÜLKEYE DÖNDÜRDÜN

– Taç giyen baş akıllanır. Düşünerek konuşması lazım. Bir telefon, bir tehditle papazı (Rahip Brunson) teslim etti, Oval Ofis’e gönderdi. Bu mudur Türkiye’nin şan ve şerefini korumak?

– Suriye’de 36 askerimiz şehit edildi. Vuran Rusya’ydı. Erdoğan koşa koşa Putin’e gitti. Kapısında dakikalarca bekletildi. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak? Benim ağrıma gidiyor bu. Her gelenin tokatladığı bir ülke haline döndürdün sen.

“ARAŞTIRMAZSANIZ NAMERTSİNİZ” DİYEMEDİN

– İçeride aslan kesiliyor, güzel, kesilsin. “Erdoğan bak bizi kızdırma, senin mal varlığını araştırırız” dediler. Ne demek bu? “Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz” demesi lazımdı. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak?

– Akdeniz’in ortasında bizim bir gemimizi arıyorlar. Dört saat ulaşılamıyor. Bir Allah’ın kulu çıkıp “Bizim gemimizi arayamazsınız” diyemiyor. Sen mi koruyorsun Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini? Kimsin sen?

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