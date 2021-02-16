Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 13 şehit varken, yaylada kahvaltıya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ziyaret edilen ve Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Geçen hafta hakkındaki mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla yeniden milletvekilli haklarını kazanan CHP’li Enis Berberoğlu da Meclis’e gelerek, partisinin grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

CHP, AVUKATLIK BÜROLARINDA KURULAN BİR PARTİ DEĞİLDİR

– Bu partinin dokularında Kuvâ-yi Milliye ruhu var. CHP avukat bürolarında kurulan bir parti değildir, savaş meydanlarında kurulmuştur. Cumhuriyet kurulmadan önce kurulmuştur. Ve o insanlar Cumhuriyet’i kurdular.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

– Bir bardak vardı, bütün haksızlık birer damla halinde o bardağa düşüyordu. Enis Berberoğlu damlası bardağı taşıran damla oldu. Ve biz rahatlıkla söyleyebilirim, dünya siyaset tarihinin en anlamlı ve en uzun yürüyüşünü yaptık. Adına adalet yürüyüşü dedik!

– Memlekette adalet yoktu. Adalet için yürüdük. Demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz. Çağdaş uygarlığı yakalamak ve sonrasında geçmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Türkiye'de adaleti gerçekleştirmek için mücadele eden milyonlar var. Enis Berberoğlu görevinin başındadır. Hoş geldiniz.

SARAY YERLE BİR OLDU, ŞEKLEN ORADA BİR SARAY VAR

– Enis Berberoğlu için Türkiye’deki yargının durumunu düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir yargı! AYM hak ihlali var diyor, alt mahkeme uygulamam diyor. Bir mahkemeyi düşünün, AYM’yi takmayacağım diyor! Gücümü Saray’dan alırım diyor! Bugün o Saray yerle bir oldu; şeklen orada bir Saray var.

O HAKİM DERHAL GÖREVDEN ALINMALI

– Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimin derhal görevden alınması lazım. Bu ülkede talimatla görev yapan hakimler, yargı içinden alınmadığı sürece bütün yargı töhmet altında kalıyor.

ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASİ HESAPLAŞMA YAPIYORLAR

– Şehitlerimiz için hepimiz yanıyoruz, içimiz yanıyor. Adeta şehitler üzerinden hesaplaşan bir Türkiye… Şu iktidarın yaptığına bakın! Gara şehitleri 5.5-6 yıldır terör örgütünün elindeki askerlerimiz. 6 yıldır defalarca hatırlatılmasına rağmen ne yapıldı? Şehitler üzerinden hesaplaşma yapılan bir döneme, bir iktidara denk geldik.

– Aileler defalarca geldiler. Benimle de görüştüler. Malatya'ya gittim orada da görüştüm. Ailelerle basın toplantıları yapıldı. Soru önergeleri verildi. Her soru önergesine, sıradan olayın özüne inmeyen cevaplar verildi.

“MÜJDE VERECEĞİM” DEDİ, ASKERLERİMİZ ŞEHİT OLDU

Erdoğan ‘bir müjde vereceğim' dedi. Ama askerlerimizin tamamı şehit oldu. Açıklama yapmaktan korktular. Devleti yöneten birisi, ‘Çarşamba günü çok önemli bir açıklama yapacağım' diye bir açıklama yapmaz! Operasyonlar gizli yapılır, kimseye haber verilmez. Rahmetli Ecevit, terör örgütünün başındaki kişiyi alıp getirirken eşine bile haber vermemiştir. Devlet böyle yönetilir. Bırakın devleti bunlar bir köy bile yönetemezler!

NEDEN MALATYA VALİSİ AÇIKLADI?

– Şehit olan bu kardeşlerimizin öldüğü haberi geldi. Önce şunu düşündüm. Nerede, nasıl bu kardeşlerimiz şehit oldular. Bilgiler parça parça önümüze gelmeye başladı. Açıklamayı Malatya Valisi yapıyor. Niçin? Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı var. İdlib'deki şehit haberlerimizi de Hatay Valisi vermişti. Çünkü hatalarını biliyorlar.

– Erdoğan, sanki hiç bu olaylar olmamış gibi bir yaylaya kahvaltıya gidiyor. Rize ile Trabzon arasında her 15 metreye bir polis dikiyorlar. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Sen kendi vatandaşına güvenmiyorsun.

– 13 şehidimiz var. Umruunda bile değil. Tüm vatandaşlarımdan rica ediyorum. Rize kongresini oturun izleyin. O gülüşmeler, o kahkahalar, o fıkralar. Ben böyle bir ahlak görmedim.

NİYE ÇOCUKLARINA BEDELLİ ASKERLİK YAPTIRDIN?

– Bütün Türkiye görüyor bunları. Nasıl güldüğünü, eğlendiğini görüyor. Askerlerimiz, sivillerimiz, devlet görevlilerimiz hayatını kaybetmiş. Bırakın bari bir anne matemini yaşasın. Şehit annesine “Oğlunuz şehit oldu, siz bu şerefi yaşadınız” diyor. O şeref en çok sana yakışıyor. Göndersene çocuklarını askere. Niye bedelli askerlik yaptırdın? Neden bu ülkede hep fakir fukaranın çocukları bedel ödüyor! Hangi AK Parti milletvekilinin çocuğu bedel ödedi bu ülkede?

İSTANBUL SEÇİMLERİ 13 VATAN EVLADINDAN DAHA MI KIYMETLİYDİ?

– Erdoğan’a beş soru soracağım, cevabını millet adına ondan bekleyeceğim. Soru benim değil 83 milyonun sorusudur! Bu ülkede kim yaşıyorsa bu soruların cevabını istiyoruz. Çık millete açıkla!

– Bölücü terör örgütünün tam 5.5 yıldır elinde tuttuğu çocuklarımız için ne yaptınız? Terör örgütünün başı Öcalan’dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken neden vatan evlatları için çaba göstermediniz? Sizin için, İstanbul seçimleri 13 vatan evladımızdan daha mı kıymetliydi!

– Yıllarca dostum Trump diye böbürlenip durdunuz. Neden dostluğunuzu vatan evlatlarımız için kullanmadınız? Rize’de yaptığınız açıklamada bahsettiğiniz 13 vatan evladı için yapılan sınır ötesi operasyonunun başarısızlığının sorumlusu kim?

– Bir kadın Elazığ’da Erdoğan’a “Açım aç” diyor. Sonra sosyal medyaya düşünce devletin valisi “Açım” diyen kadını valiliğe çağırıyor. Koskoca valisin, talimat aldın. Bari ayağına git. “Açım demeyeceksin, beni yanlış anladılar diyeceksin” diyor.