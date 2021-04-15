Şova dönüştürülen patates dağıtımına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden temin edilen patates ve soğanların dağıtımı şova döndü. Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir vatandaşa patates çuvalı verdiği ana ait fotoğraf ile İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek'in patates dağıtım törenini paylaşması olay yarattı.

Her kesimden tepkiler yağdı… Türk Bayrağı asılmış patates taşıyan TIR'ların görüntüleri ise isyan ettirdi. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, görüntü ve fotoğrafların tükenmişliğin simgesi olduğunu söyledi. Erdem, “Sizin yardımlaşma anlayışınız bu mu? Halkımızı bir çuval patatese muhtaç hale getirip, sonra patates verirken şov yapmak. Tükenmişliğin özeti” dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan ise “İşlerin iyi olduğu ülkelerde Cumhurbaşkanı; ‘satılmayan patates ve soğanı fakire fukaraya, dağıtıyoruz' cümlesini kurmaz. Çünkü işlerin iyi gittiği ülkelerde vatandaş patatesi kendisi alabilir” ifadelerini kullandı. İYİ Partili İbrahim Özkan da “Depolardaki filizlenmeye ramak kala dar gelirlilere dağıtılacak patates ve soğanların dağıtım törenindeler! Çadırlarda ‘Varlık' kuyrukları oluşmasın diye kamyon kasasından dağıtım yapıyorlar” dedi.

AKP'DEN DE TEPKİ ÇEKTİ

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar da, “Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor. Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi? Yapmamız gereken çok iş var, çook!” dedi.

Önce aç ve yoksul bırakılıp, ardından patates soğan dağıtılmasını süper fikir olarak değerlendiren birçok vatandaş ise şu yorumları yaptı: “3 ay önce uzaya gitmekten bahseden iktidar bugün patates-soğan dağıtıyor. Devlet görevlileri utanmadan patates çuvallarıyla fotoğraf çektiriyorlar. 1.3 milyon ton patates depoda çürüyor. Acilen Berat Albayrak'ı Tarım Bakanı yapın. Patates rezervini de eritsin. Patates utandı, soğan utandı ama bunlar utanmadı… Erdoğan'a Mercedes, ümmetine patates.”