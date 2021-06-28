Su var, kanal var ama 10 yıldır topraklarını sulayamıyorlar

Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçeleri sınırlarında olan ve ‘Barak Ovası' olarak bilinen yaklaşık 2 milyon dönüm alanın sadece bir gölet ile 37 bin dönümünün sulanabildiğini belirten bölge çiftçilerinden Mehmet Polat, Ahmet İnan, Hamit Göğebakan, Mehmet Demir, Mehmet Ünal, ve Bey Ağaoğlu ile Karkamış'ın Yolağzı Köyü Muhtarı Menderes Sarı, yanı başlarından akan Fırat'ı seyretmekle yetindiklerini söyledi. Köylerine 2010 yılında sulama kanalının geldiğini ve kuraklık nedeniyle çok güç durumda kaldıklarını belirten çiftçiler sorunlarını CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar ile paylaştı.

ALTTAN SIZIYOR, ÜSTTEN BUHARLAŞIYOR

Kanallara Nizip-Birecik Barajı'ndan enerji kullanılarak su pompalandığını belirten çiftçiler şunları söyledi:

“Sulamayı sağlayacak proje maalesef baştan yanlış başladı. Kapalı sistem yerine açık kanallar tercih edildi. Kanalların sağlam yapılmaması nedeniyle su sızıntıları fazla oldu. Hava sıcak olunca da buharlaşma yüzünden pompalanan suyun çok az miktarı sulama yerine kadar ulaşabildi. Yer altı suyu kaynağı bulabilenler kuyu suyuyla arazisini sulamaya çalışıyor. Bu bile kanaldan gelen sudan daha ucuz.

Yüksek maliyetli kuyu suyu kullanımı bile, Nizip – Birecik Barajı'ndan gelen suyun birkaç kat daha ucuza mal oluyor. Zaten, mazot ve gübreye yapılan zamlar yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Bir de pahalı su kullanırsak iyice güç durumda kalacağız. Bu kanallar neden doğru yapılmadı? Neden su sızdırıyor? Su sızdıran bu kanalları tamamlanmadan kim teslim aldı? Bunların araştırılıp, sorunun çözümünü bekliyoruz. Doğru bir şekilde yapılmadığı için kanallar su sızdırıyor. Üstü açık olduğundan da buharlaşan su ve suyun pompalanması için kullanılan elektrik maliyeti artırıyor. Biz de köyümüze kadar gelen boş kanallara ve susuzluk nedeniyle kuruyan fıstık ağaçlarımıza bakıyoruz.”

SENEYE DE FISTIK YOK

Susuzluk nedeniyle bölgedeki verimli arazilerin sulanamadığını belirten CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar ise, “Dünya yıllar önce açık kanalla su taşıma uygulamasından vazgeçti. Bizde ise hala kullanılmaya çalışılan bu sistem nedeniyle çiftçimiz kuraklığın girdabında kıvranıyor. Yüzlerce fıstık ağacı kurudu. Bu sene de önümüzdeki sene de fıstık yok” dedi. Susuzluktan fıstık ağaçlarında bakteriyel hastalıkların ortaya çıktığını, yüzlerce ağacın kuruduğunu belirten Uçar, Barak Ovası'nın Türkiye'nin en verimli toprakları arasında olan bir bölge olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Nizip-Birecik Baraj Gölü 2001'de sulama için kullanılabilir duruma geldi. 2010'da ise 25 kilometre uzunlukta 5 kanal tamamlandı. Ama, kanallara hala su verilmiyor. Sebebi, kalitesiz bir şekilde yapılan kanallardan fazla miktarda sızıntı olması ve üstü açık kanal olduğu için buharlaşmadan dolayı yüksek oranda su kaybı yaşanması. Bu etkenler de maliyeti çok yükseltiyor ve çiftçi de suyu kullanamıyor. Şimdi ise yanlışta ısrarla, izolasyon yapılıp sızma önlenmeye çalışılıyor. Bu bölgede şuanda sulanabilir 2 milyon dönüm arazi var. Nizip-Birecik Barajı'ndan enerji için su veriliyor. Ama, suyun gerçek sahipleri sulama için su alamıyor. Devletin kangrene dönüşen bu sorunu çözmesini, milyonlarca liralık yatırımın atıl durumdan kurtarılarak çiftçinin kullanımına açılmasını bekliyoruz.”