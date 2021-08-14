Süleyman Soylu: 77 kayıp ihbarı var

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sel, bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 kayıp ihbarı var" dedi.

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Sel bölgesinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. 3 ilde toplam can kaybı sayısı 57’ye yükseldi. Selde şimdiye kadar Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8 ve Bartın'da da 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’da son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayıp ihbarlarına değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı;

*Bu sel, bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo. Kastamonu’da 48, Sinop’ta 9, Bartın’da 1 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 58’e yükseldi.

*Kastamonu’da 62, Sinop’ta 15 kayıp ihbarı var. Toplam 77 kayıp ihbarında bulunuldu.

*Evi tahliye edenlere 3 bin TL, evi hasar görenlere 50 bin TL yardım yapılacak.

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