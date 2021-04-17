Süleyman Soylu, ‘Yetkim var’ diyerek uyardı: İptal ederim, acımam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da “Salgınla Mücadele Toplantısı”nda konuştu.

Toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çeken Bakan Soylu, “Toplu taşıma böyle bir sıkıntıyla hala karşı karşıya. Yapılması gereken çok basit. Pik saatlerde ulaşım imkanlarının en üst seviyeye çıkması, vatandaşımızın mağdur edilmemesi ve en nihayetinde burada toplu taşıma araçları içerisindeki, salgının artmasını engelleyecek oranların İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan seviyelerde tutulması. Ama bu konuda bir yıldır maalesef başaramadığımız meselelerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

“İSTİSMAR ETMEYE KALKARSA İKAMETİNİ İPTAL EDERİM HEMEN”

Soylu, “Bakın Kasım ayında aldığımız tedbirlerle inişi yakaladık. Bir mesele var; yabancıların da muafiyetleri. Kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim. Böyle bir yetkim var, acımam da. Siz turist kılığında bunu istismar edeceksiniz, buna da müsaade etmeyeceğiz” dedi.