Süleyman Soylu’nun ‘Bize yaptıran Allah’tır’ çıkışına CHP’den tepki

AKP Bursa İl Başkanlığı'nda hükümetin icraatlarını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bize yaptıran Allah'tır" dedi. Soylu'nun bu sözlerine CHP'den tepki geldi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“BİZE YAPTIRAN ALLAH’TIR”

Dün AKP Bursa İl Başkanlığı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bize yaptıran Allah’tır. Bize yaptıran Allah’tır. Bize yaptıran Allah’tır” İfadelerini kullandı.

“İŞTE BU MUAVİYE AKLI”

Süleyman Soylu’ya tepki CHP kanadından geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya paylaşımında “İşte bu Muaviye aklı. Kuranı Kerim sayfalarını mızraklarına geçiren ve kendine siper eden akıl. Yaptıkları hukuksuzluklara, attıkları iftiralara, Yüce Allah'ı ve ayetlerini ortak etmeye kalkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne millet iradesinden, ne adalet terazisinden kaçamazlar” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de Soylu’yu şu sözlerle tepki gösterdi:

* ‘Yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Bize yaptıran Allah'tır!’ diyor Soylu! Siz ya akli melekelerinizi kaybettiniz ya da kibirden yolunuzu şaştınız! Günahlarınız için nasıl Allah'ı suçlarsınız? Tövbe haşa peygamber misiniz? Ayıp be ayıp!

“ALLAH’IN ADINI KİRLİ PROPAGANDALARINIZA KATMAYIN”

Soylu’nun sözlerine sosyal medyadan tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Ben sadece samimi bir vatandaş olarak uyarıyorum. Allah'ın adını, kirli propagandalarınıza katmayın. Fâtır Suresi 5. Ayet'de diyor ki; “Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın” diyerek tepki gösterdi.



İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu'nun bildiği hiçbir şey yoktur