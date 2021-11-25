Şüpheli çocuk ölümleri: Katilleri ne zaman cezalandıracaksınız

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanı'a, "Rabia Naz Vatan, Burak Oğraş, Volkan Beyhan, Ali Emir, Mehmet Doğan Köksal gibi şüpheli çocuk ölümlerine dair çocuklarımızın katilleri ne zaman cezalandırılacak" diye sordu.

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CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Avukat Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada şüpheli çocuk ölümlerini gündeme getirdi.

Kılıç, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e şöyle hitap etti:

“Rabia Naz Vatan, Burak Oğraş, Volkan Beyhan, Ali Emir, Mehmet Doğan Köksal gibi şüpheli çocuk ölümlerine dair çocuklarımızın katilleri ne zaman cezalandırılacak ve acılı ailelerin, tüm kamuoyunun yüreğine bir nebze de olsa adalet ve vicdanlar açısından ne zaman su serpilecek.”

Rabia Naz Vatan

12 Nisan 2018 günü Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulundu. 11 yaşındaki Rabia Naz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Burak Oğraş

2011’te staj yaptığı Antalya Rixos Lares Hotel’in havuzunda cesedi bulundu. 16 yaşındaki Burak’ın ölümü henüz aydınlatılamadı.

Volkan Beyhan

2006 yılında evlerinin önünde trafiğe kapalı çıkmaz sokaktaki çocuk parkında hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. 9 yaşındaki Volkan’ın ölümüne neden olan şoföre sadece para cezası verildi. Şirketi de tazminatı ödemedi.

Ali Emir

2019 yılında özel bir hastanede şüpheli şekilde öldü. 7 aylık Ali’nin ailesi çalışma izni olmayan sağlık çalışanlarının yanlış müdahalesi sonucu çocuklarının öldüğünü savunuyor.

Mehmet Doğan Köksal

2007 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Eskihisar köyü açıklarında deniz bisikletinin alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Aile çocuklarının kazayla değil cinayete kurban gittiğini savunuyor.

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