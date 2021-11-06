Suriyeli çocukları kullanıp IŞİD’e yardım toplamışlar

İstanbul merkezli 4 ilde IŞİD’de yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Suriye’de çatışma bölgelerindeki çocukların fotoğraflarını kullanarak, 'yardım' ya da 'infak' adı altında terör örgütü IŞİD’e finans sağladıkları öne sürüldü. Operasyon kapsamında belirlenen 49 kişiden 24 şüpheli gözaltına alınırken, 25 şüphelinin de ifadesi alındı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince, 2 Kasım'da düzenlendi. İstanbul, Şanlıurfa, Batman ve Adana'da düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 28 şüphelinin de ifadesine başvuruldu. İfadesi alınan 28 kişiden 3'ünün daha şüpheli olarak gözaltına alındığı belirtildi.

ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI KULLANDILAR

İfadelerden şüpheli oldukları tespit edilen 3 isimle birlikte gözaltına alınanların sayısı 24'e yükselirken, operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. TEM ekiplerini harekete geçiren konu, sosyal medyada yapılan çalışmalarla ortaya çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri bir süre önce, Suriye'de çatışma bölgelerindeki savaş mağduru çocukların fotoğraflarını paylaşarak yardım ulaştıracaklarını söyleyen bazı kişileri tespit etti. “İnfak” adı altında kurban ve para toplayan şüphelilerin, bu yardımları IŞİD'e finansman olarak aktardıkları bilgisine ulaşıldı.

BAŞKALARI ÜZERİNDEN PARA YATIRMIŞLAR

Araştırmalarda şüphelilerin bağış kampanyası adı altında banka hesap numaraları verdikleri belirlendi. Hesapların ise örgüt üyelerince de kontrol edildiği bilgisine ulaşıldı. TEM ekipleri, kampanyaya para yatıranları bu sayede tek tek tespit etti.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 24 şüphelinin kendi hesaplarından bağış adı altında 10 bin, 7 bin, 4 bin 500 lira gibi ödemeler yaptıkları belirlendi. Para yatıranların deşifre olmamak için 3'üncü şahıslar üzerinden ödeme yaptıkları öne sürüldü.

Emniyette ifade veren 24 şüpheliden 13'ü şerbet bırakılırken, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis bazı şüphelilerin bu yardımları inanarak yaptığını, diğer bir kısmının ise geçmiş dönemdeki kayıtlarından da yola çıkarak sözde bağışların İŞID’e gideceğini bilerek yaptıklarını değerlendiriyor.

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