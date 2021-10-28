Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Şoför arkadaşlarımızın davranışlarıyla alakalı ufak bir sıkıntı var

İBB'nin yeni 5 bin taksi önerisinin UKOME toplantısında reddedilmesinin ardından açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kronik bölgelerde şoför arkadaşlarımızın davranışlarıyla alakalı ufak bir sıkıntı var. Bunu da eğitimle, teknolojiyle, denetimle çözeceğiz. İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet edeceğiz." dedi.

Batuhan SERİM

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Saat 10.00’da başlayan UKOME toplantısı sona erdi. Taksiciler, toplantının ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eyüp Aksu'nun yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunmak istiyorum: Toplu taşımanın fiyatını indirin, kalitesini artırın ve sektörümüzün sorunlarını görmezden gelmeyin. Gelin sorunlarımızı ortak akılla, birlikte çözelim. Bugün yapılan UKOME toplantısı sonucunda komisyonun oy çokluğuyla, İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yok denildi.

Komisyonun verdiği karara saygıyla uyuyoruz. İstanbul halkı bilmelidir ki, bizim velinimetimiz İstanbul halkıdır. Sorun, kronik bölgelerde şoför arkadaşlarımızın davranışlarıyla alakalı ufak bir sıkıntı var. Bunu da eğitimle, teknolojiyle, denetimle çözeceğiz. İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet edeceğiz.

Büyükşehir Belediyemizin dayatması siyasi ranttan başka bir şey değildir. Bunu da aziz İstanbullular bilmelidir. Biz esnaf grubu olarak hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Biz siyasi değiliz. Siyaset yapmıyoruz. Emeğimize, ekmeğimize sahip çıkıyoruz.

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