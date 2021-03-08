Taksim Meydanı kapatıldı! Eylemciler kadın yürüyüşü için Cihangir’de toplandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenmesi planlanan etkinlik için eylemciler Taksim’de toplandı. Sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin giriş çıkışları güvenlik güçlerince bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı’nın çevresine TOMA’lar yerleştirildi.

Eylemciler İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında ve Sıraselviler Caddesi’nde toplanmalarını sürdürüyor. Kapanan sokaklar nedeniyle birçok turistin otellerine ve bazı vatandaşların Cihangir tarafındaki evlerine doğrudan gidemediği görüntülere yansıdı.

KAFTANCIOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Kadınların, örgütlü kadınların korkusu neler yaptırıyor neler…Sabah saatlerinden bu yana kuşatılmış Taksim. Vatandaşı mağdur, trafiği rezil ettiniz iyice. Dünyayı örgütlü kadınlar dönüştürecek ve tek adamlar gidecek” diyerek güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

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