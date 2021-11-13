Taksim Meydanı’nda ‘geçinemiyoruz’ eylemi: ‘Kendi ülkemde mülteci oldum’ dedi, gözaltına alındı

Taksim Meydanı'nda 'geçinemiyoruz' eylemi düzenleyen vatandaşlara polis tarafından müdahale edildi. 6 kişinin gözaltına alındığı eylemde, gözaltılara tepki gösterip “Kendi ülkemde mülteci olmuşum, 10 yaşından beri çalışıyorum” diyen kişinin gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul'da Taksim Meydanı'nda toplanan bir grup vatandaş, ‘geçinemiyoruz’ eylemi düzenledi. “Dolar 10 TL, sarayda hayat 10 numara, geçinemiyoruz!” yazılı pankart açan eylemciler, basın açıklamasında “Bir tarafta evini nasıl ısıtıp, kirasını nasıl ödeyeceğini düşünenler, diğer tarafta 3-4 ayrı yerden 80-100 bin lira maaş alanlar, artık yeter” dedi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

“Milyonlar aç, milyonlar işsiz” sloganlarının atıldığı eyleme polis tarafından müdahale edildi. Eyleme katılan 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

“KENDİ ÜLKEMDE MÜLTECİ OLMUŞUM” DEDİ, GÖZALTINA ALINDI

Gözaltılar sırasında, yoldan geçen bir kişinin gözaltılara tepki göstermesi ve geçim derdini dile getirmesi sırasında gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı. Paylaşılan görüntülerde söz konusu kişinin, “Kendi ülkemde mülteci olmuşum, 10 yaşından beri çalışıyorum” dedikten sonra polisler tarafından gözaltına alındığı görüldü.

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