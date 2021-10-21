Tarım ve Orman Bakanlığı’na bürokrat dayanmıyor

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Konya Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Fahrettin Yokuş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda sürekli değişen bürokratlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“3 YILDA 31 ÜST DÜZEY BÜROKRAT DEĞİŞTİ”

Son 3 yılda Tarım ve Orman Bakanlığı'nda toplam da üst düzey 31 bürokratın değiştiğini söyleyen Yokuş, “Tarım ve Orman Bakanlığı son üç yılda bürokrat değiştirme rekoru kırıyor. Tarım Reformu Genel Müdürü 4 kere, DSİ Genel Müdürü ise 3 kere, Gıda Kontrolü Genel Müdürü 4 kere, Strateji Geliştirme Daire Başkanı 6 kere, Eğitim Yayın Daire Başkanı 5 kere, Bilgi İşlem Daire Başkanı 4 kere, Destek Hizmetleri Daire Başkanı 5 kere değişti. Toplamda üç yılda 31 kere bürokrat değişmiş” dedi.

“PAKDEMİRLİ BAŞARISIZLIĞININ BEDELİNİ BÜROKRATLARA ÖDETİYOR”

“Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sürekli bürokrat değiştirerek ne kadar başarısız olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” diyen Yokuş, “Tarım Bakanı neye dayanarak son üç yıl içerisinde bu bürokratları defalarca görevlerinden almış ve yerine yenilerini getirmiştir? Bu bürokratlar liyakate göre mi göreve getirilmiştir? Liyakatsiz oldukları için mi görevden alınmıştır?” ifadelerini kullandı.

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINI KİM YÖNETİYOR?”

Bakan Pakdemirli'nin e-devlet imzasının danışmanları tarafından kullanıldığını ve bununla bakan tarafından atamalar yapıldığını kaydeden Yokuş, “Bu kadar bürokrat harcayan bir bakanlığı danışmalar mı yönetiyor? Bakan Pakdemirli'ye ait e-devlet imzasını danışmanı tarafından kullanıldığı; bakan adına atamalar yaptığı, bürokrat değiştirerek baskı kurduğu ve karar almada da yetki kullandığı öne sürülmüştü. Bu durumun bakanlık içinde de ciddi bir rahatsızlığa neden olduğu aldığımız duyumlar arasındadır. Soruyorum; Tarım ve Orman Bakanlığını kim yönetiyor? Tarım ve Orman Bakanlığı ne Bakan Pakdemirli'nin ne de danışmanlarının tekelinde değildir” şeklinde konuştu.

“BÜROKRAT DEĞİŞTİRMEKTEN TARIMLA İLGİLENEMİYOR”

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bu kadar bürokrat değişikliğinin normal bir durum olmadığının altını çizen Yokuş, “Tarım Bakanlığı ülkemizin en önemli bakanlıklarından biridir. Sürdürülebilir tarım politikalarının başarıya ulaşması için istikrarlı olunmalıdır. Tarım ülkesi olarak, Tarım Bakanlığında bu kadar bürokratın değişmesi akıl alır gibi değildir. Tarım Bakanı Pakdemirli, bürokrat değiştirmekte harcadığı enerjiyi, ülkemizin tarımına ve çiftçilerimize göstermiş olsaydı çiftçimiz ihya olurdu. Tarım da yeniden şaha kalkan ülke haline gelirdik. Lakin gelin görün ki, Sayın Bakan bürokrat değiştirmekten ne tarımla ilgileniyor ne de çiftçilerimizin sesini duyuyor” diye konuştu.