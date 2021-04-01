Tartışmalı vakıf, hünkar kasrını 11 yıldır ihmal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki akşam KRT'de katıldığı ‘Şimdiki Zaman' adlı programda, Gezi Parkı'nın belediyeden alınıp Sultan Beyazid Han-ı Sani Vakfı'na (2. Beyazid Vakfı) devredilmesine açıklık getirdi.

İmamoğlu, aynı vakfın uhdesindeki Beyazıt Camisi'ne bağlı hünkar kasrının 21 Şubat 2011'de yandığını ve o günden bu yana tamir edilmediğini söyledi.

Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan Beyazıt Camisi'nde, padişah ziyaret ettiğinde dinlenme ve görüşmeler için özel tasarlanan hünkâr kasrı bulunuyordu. 1810'de yapılan bu kasr, 21 Şubat 2011'de büyük çaplı bir yangında tahrip oldu ve o günden bu yana yok olmaya terk edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünce Beyazıt Camii restorasyona alınsa da 2013-2020 yılları arasında kasra bir müdahale yapılmadı. Artık Gezi Parkı'nın da sahibi olan Beyazid Han-ı Sani Vakfı'na tescilli olan bu kasrın akarlarından elde edilen gelirle onarılması ve yaşatılması gerekiyordu.