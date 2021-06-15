‘Tecavüz ediliyorum’ diye taşa not bırakan çocuk bulundu

Antalya’nın Kepez ilçesinde, “Yaşım 12, adım Altun. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazısının bulunduğu taşın fotoğrafının sosyal medyada paylaşımımın ardından konu ülke gündemine taşındı. Araştırmaların ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan Altun'un bulunduğu açıklaması yapıldı. Altun'un sağlığının iyi olduğu belirtilen açıklamada, çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle daha fazla detay verilmeyeceği, psikologların çocukla ilgilendiği belirtildi. Konunun adli boyutunda da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu avukatlarının çalışma başlattıkları aktarıldı.

“5 YAŞINDAN BERİ İSTİSMARA UĞRUYORMUŞ”

Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (#UCİM) kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan; “Antalya-Kepez'de istismara uğradığını taşa yazan 12 yaşındaki #Altun bulundu. 5 yaşından beri komşusunun istismarına uğruyormuş. TC. İçişleri’ne teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzun ve davanın takipçisi olacağız. Bu haysiyetsizler gün ışığı görmemeli” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi’ndeki yeşil alanda bulunan ve üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçti. “Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı. Polis, araştırmasında, bölgede ‘Altun' adlı kimsenin olmadığını belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise #AltununSesiOlalım hashtag’i ile konuya dikkat çekilmeye çalışıldı.

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