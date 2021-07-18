Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında plastik malzemelerin depolandığı alanda yangın çıktı.

Fabrikanın üretim bölümüne de sirayet eden ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlara neden olan yangın Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı itfaiye ekipleri ile belediyelere ait su tankerlerinin müdahalesiyle önce kontrol altına alındı ardından da söndürüldü.

FABRİKA KULLANILMAZ HALE GELDİ

İki saatte söndürülen yangının ardından fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Taşçı, yangının itfaiye ekiplerinin kısa sürede gelmesiyle kontrol altına alındığını belirterek, “Yangın çıkmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelmiş ve müdahale edilmiştir. Kısa sürede itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmüş ve soğutma çalışmalarını tamamlamıştır” dedi.

2021’İN İLK 6 AYINDA 69 TESİSTE YANGIN ÇIKTI

Geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların hiçbir sektörde rastlanmayacak sıklıkta çıkması dikkat çekici hale geldi. Çevre örgütlerinin derlediği bilgilere göre geri dönüşüm tesislerinde 2018 yılında 10, 2019 yılında 39, 2020 yılında 65 ve 2021 yılının sadece ilk 6 ayında 69 yangın çıktı. (İHA)