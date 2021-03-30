Telekom’a atanan AKP’liler 12 ayda 18 maaş alıyor!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Türk Telekom yönetiminde yer alan AKP'lilerin gelir dökümleriyle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. “Aynı anda 4-5 kurumdan maaş alan bu kişiler kim” diye soran CHP'li Yavuzyılmaz, bazı bürokratların aylık 200 bin lira maaş aldığını söyledi. Paylaşımında “Türk Telekom Yönetim Kurulu'ndaki AKP'liler, yılda 12 maaş ve 6 ikramiye alıyor. Bunların aylık ortalaması 33 bin 849 liraya geliyor” diyen Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olan Yiğit Bulut'un aylık gelirinin 200 bin lirayı bulduğunu iddia etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Başkan Yardımcısı Eyüp Engin ve üyeler Can Yücel, Selim Dursun, Nureddin Nebati, Muammer Cüneyt Sezgin, Aclan Acar, Enver İskurt'un isimlerinin olduğu yönetim kurulu listesini yayınladı.

“BU MAAŞLARI 3 İLE ÇARPIN…”

Yavuzyılmaz şunları söyledi: “Toplantı tutanaklarında ‘2020'de maaşlarının, üzerine 6 maaş ikramiye ve 2020 TÜFE'si oranında da net maaş arttırılmıştır' deniyor. Bulmaca gibi incelediğimizde 2019'da 20 bin 357 lira, 2020 yılında 26 bin 797 lira ve 2021'de 33 bin 849 lira aylık maaş alıyorlar ve bu sadece bir kurumdan aldıkları maaş. Örnek verirsek Ömer Fatih Saylan, hem Türk Telekom'dan maaş alıyor hem de ulaştırma ve alt yapı bakan yardımcısı. PTT Yönetim kurulu üyesiydi yakın zamana kadar, bu verdiğim 33 bin 849 liralık maaşı en az üç ile çarpmak mümkün.”