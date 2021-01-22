Tepki çeken et entegre tesisine ceza kesildi

Bir TikTok videosunda, hazır dönerlerin paketlenme sürecinde çekilen görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti. Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde çekildiği anlaşılan görüntülerde işletmede çalışanların maskesiz biçimde çalıştığı, ürünleri ağzına götürüp bıraktığı görüldü. Hijyen kurallarının ihlal edildiği paketleme sürecinin görüntüleri müzik eşliğinde sosyal medya hesabında yayınlandı.

“CEZAİ İŞLEM UYGULANDI”

Görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın açıklamasında, “Sosyal medya kanallarında yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiale neden olan Kırklareli’ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.