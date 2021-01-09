Terörist ilan edilen Boğaziçili öğrencilerden videolu yanıt

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP eski milletvekili adayı Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı öğrencilerin başlattığı eylemlere ilişkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , “Neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var” sözlerine tepki gösterdiler. Öğrenciler, ‘terörist ilan edildim çünkü…' başlığıyla kısa videolar çekip paylaştılar.

Öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’ünde çektikleri videoda şu ifadeleri kullandılar:

“ÇÜNKÜ ÖZGÜRLÜK İSTEDİM…”

“Terörist ilan edildim, çünkü okulumda özgürlük istedim.”

“Terörist ilan edildim, çünkü kurumumun 150 yıllık kültürüne saygı duyulmasını istedim.”

“Terörist ilan edildim, çünkü tek sesliliği değil çok sesliliği savunuyorum.”

“Terörist ilan edildim, çünkü anayasal sınırların dışına çıkmadan meşru protesto hakkımı kullandım.”

“Terörist ilan edildim, çünkü atanmış değil seçilmiş rektör istiyorum.”

“Terörist ilan edildim, çünkü üniversitemin özerkliğini korumak istedim.”

“Terörist ilan edildim, çünkü siyasi iktidardan farklı düşünüyorum.”

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