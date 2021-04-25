Test sayısındaki azalmayla ilgili çarpıcı iddia: Az test az vaka…

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük Covid-19 hasta tablosuna göre bugün 38 bin 553 vaka tespit edilirken, yapılan test sayısı 260 bin 280 olarak açıklandı. Test sayısında 5 günde yaklaşık 62 bin, vaka sayısında 23 binlik düşüş yaşandı. 20 Nisan’da 322 bin 128 olan test sayısı günden güne azalmayı devam ettirerek, 25 Nisan tarihinde 260 bin 280’e düştü.

“HAVUZDAKİ HASTALAR ALGI YÖNETİMİ İÇİN BOŞALTILIYOR”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Tele1’de Ankara Rüzgarı programında Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı hasta tablosundaki verileri değerlendirdi. Ahmet Saltık, test sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi verilerin bu düzeye getirildiğini öne sürdü. Bunun yarına hazırlık olduğunu öne süren Saltık, şöyle konuştu:

* 25 Nisan verilerinde gördüğümüz 260 bin test yapılmış. 20 Nisan’da 322 bin idi. 6 günde 62 bin test sayısı azaltılmış. Bu kabul edilebilecek bir uygulama değildir. Türkiye bir cehennem yaşıyor. Böylesi bir ortamda test sayısını artırmak gerekir. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi bizim nüfusta bir ülke için 400 bin günlük testtir.

* Saklı taşıyıcıları bulursanız salgını söndürürsünüz. Bu yarına hazırlıktır. Olgu sayılarında bir azalmaya gidildiğini de görüyoruz. Havuzdaki hastalar büyük bir hızla boşaltılıyor algı yönetimi için. Yarın diyecekler ki salgın azalma eğilimine girdi…Ölüm sayıları da bunu izleyecek diyecekler. Havuzdaki olgu sayısını 517 bin olarak verecekler. Bu rakam 4-5 gün önce 565 bindi.

* Havuzdaki hastaların her gün yüzde 10-11’i iyileşiyor. Halbuki 14 gündür kuluçka süresi. 14’te 1’inin yüzde 7 dolayında azalması gerekir her gün. 9-10 güne indirilerek karantina süresi havuz boşaltılıyor, kendilerini kandırıyorlar. Deve kuşu politikası izliyorlar. Yarım milyonu aşkın insan şu anda Türkiye’de 518 bin PCR testi pozitiftir. Resmi olarak hastadır.

* Her 165 kişiden biri Türkiye’de aktif hastadır. İstediğiniz kadar makyajlayın, ölüm sayılarını az göstermeye çalışın, test sayılarını azaltarak pozitif olguları eksilmiş gibi göstermeye çalışın, bunlar yarına hazırlık. Çünkü AKP iktidarının dünyada bütün ülkelerin 3-4 kez çok katı uyguladığı tam kapanmaya niyeti, gücü ve planı yok. Bunun nedenlerini herkes biliyor. Türkiye ekonomik iflas eşiğinde.

“SALGINLA MÜCADELE YALANLARLA YÜRÜMEZ”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı, test sayısını artıracağı yerde daha da azaltıyor. Niyet çok belli, az test az vaka…Hastanelerde boş yatak kalmadı. Pembe tablo çizmenizin kime ne yararı var? Salgınla mücadele, yalanlarla yürümez” diyerek duruma dikkat çekti.

“AĞIR HASTA SAYISI CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR”

Gelecek Partisi Başkan Yardımıcısı Hasan Seymen ise, “22 Nisan tablosu ile bugunkü (25 Nisan) tablodaki test sayısına bakınca vaka sayısı nasıl düşmüş anlıyoruz. Ağır hasta sayısı ise can yakmaya devam ediyor” dedi.

BAKAN KOCA, “YOĞUN BAKIM YÜKÜ DEVAM EDİYOR” DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 haftadır vaka sayılarında 5 katın üzerinde artış yaşayan İstanbul’da il sağlık yöneticileri ile görüşüp “İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı” açıklamasında bulunmuştu.









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