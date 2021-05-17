Thodex soruşturmasında aranan dört kişinin izine ulaşılamıyor

Türkiye’de son dönemin tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olarak gösterilen Thodex soruşturmasında bir numaralı şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan’dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamadı. DHA, bugün servis ettiği haberle, Arnavutluk’ta olduğu iddia edilen Özer’in yanı sıra kilit rolde oldukları belirtilen üç kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını duyurdu.

DHA’nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer’in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattı. Dolandırıcılık olayından haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer’in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.

YENGESİ DE ARANIYOR

Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özerin kardeşleri ve Thodex’te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade verdi. Ancak Özer’le birlikte üç şüpheliye ulaşılamadı. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer her yerde aranıyor. Şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının anlatımlarına göre, bu üç isim, firari patron Özer’le birlikte hareket etti.

ABİSİ REDDETTİ



Eşi de arananlar arasında yer alan tutuklu şüpheli Güven Özer, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını savundu. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Güven Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Güven Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını söyledi. Kardeşinin gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti

ÖZER “GİZLİ EVLERDE” SAKLANIYOR İDDİASI

Öte yandan DHA’nın haberine göre Faruk Fatih Özerin halen Arnavutlukta olduğu değerlendiriliyor. Özer’in yasal yollarla bu ülkeden çıktığına ilişkin tespit olmadığı, Özer’in yasadışı yapılanmalar tarafından kullanılan gizli evlerde saklandığı değerlendirildiği, Özer’in beraberinde götürdüğü yüksek miktarda parayı rüşvet olarak kullanarak Arnavutluk’ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından saklandığı iddia edildi.

(DHA)

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