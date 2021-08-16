THY tarifeli tüm Kabil uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları tarifeli Kabil uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. THY'nin, Afganistan'dan Türkiye'ye ilk tahliye seferi bugün öğleden sonra İstanbul'a gelecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afganistan’daki son gelişmelerin ardından THY tarifeli tüm Kabil uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu. THY’nin İstanbul’dan Kabil’e ve Kabil’den İstanbul’a haftada 10’ar tarifeli uçuşu bulunuyordu.

THY, Kabil’den Türkiye’ye ilk tahliye uçağının ise bugün öğleden sonra İstanbul’a geleceğini belirtti. Taliban, Afganistan’da en son Kabil’i de alarak tüm ülkenin kontolünü ele geçirdi. Taliban, Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayının kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan’da savaşın bittiğini ilan ederken, Batılı ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyorlar.

Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi . TC-JJM kuyruk tescilli THY’ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00’da Kabil Havalimanı’na iniş yaptı. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın 14.35’de İstanbul’da olması bekleniyor

YOLCULARA 14 GÜN KARANTİNA

Kabil’de bulunan Türk vatandaşları ve ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları pandemi önlemleri kapsamında 14 gün ev karantinasına alınacak. Diğer yolcular iste İstanbul’da belirlenen 11 otelde karantinada tutulacak.

Öte yandan Afganistan sivil havacılık kurumu Kabil hava sahasının askeri uçakların kullanımına devredildiğini açıklarken, hava sahasını kullanan uçakların güzergahlarını değiştirmesi çağrısında bulunuldu. (REUTERS-DHA)

İlginizi Çekebilir Afganistan'da kaos: Cumhurbaşkanı Gani kaçtı, Taliban sarayı ve Kabil'i ele geçirdi