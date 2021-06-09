TOKİ, Tunceli’deki 320 dairelik konutları 4 yıldır teslim edemedi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2017 yılında kuraları çekilen ve yapımına başlanan TOKİ konutları 2018 yılı sonunda teslim edilmesi gerekiyordu. Aradan tam 4 yıl geçmesine rağmen 320 dairelik TOKİ konukları vatandaşlara hala teslim edilmedi. Evlerini teslim alamayan yüzlerce vatandaşlar, Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte TOKİ binasının önüne gelerek duruma tepki gösterdi.

HER SENE SÜRE UZATIMI YAŞANMIŞ

TOKİ mağduru vatandaşların yaşadığı süreci anlatan Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül, “Bugün burada tabir yerindeyse tam anlamıyla TOKİ mağdurlarının bu mağduriyetlerine ses olmak için toplandık. Burada hak sahibi olup da mağdur olanlar gerekse bu halkımıza destek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bu süreci kısaca anlatmak istiyorum, 2015'te hem ekonomik olduğu için hem de ihtiyaç had safhada olduğu için halkımız belediyemize başvurmuş belediyemiz halktan talep almış 2017 yılında yapı ruhsatı vererek inşaatları başlatmış. 2018 yılında burada kuralar çekilmiş ancak 2019 yılında teslim edilmesi gerekirken Başbakanlık'tan TOKİ alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edildikten sonra süre uzatımı istenmiştir.

Bizler bu işleri yaparken doğal afetler veya mevsim koşullarının ağırlığından süre uzatımları olabilir. Ancak 2021 yılına geldik ve iki yılı aşkın süredir hala yüzde 95 oranında yapıldığı söylendiği ama bize göre ise yüzde 75 oranında yapılan bir haldeyiz”

VATANDAŞLAR 4 YILDIR MAĞDUR

Vatandaşların mağdur olduğunu belirten Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Sarıgül, “Daha önceki görev süremizde 2019 Haziran ayında teslim edileceği aksiliklerden dolayım kasım ayına ertelendiği yine çıkan aksiliklerden dolayı 2020 Haziran ayında kesin teslim edileceği, 2020 Haziran sonrasında yine aksiliklerden kaynaklı Kasım'da teslim edileceği söylenmişken gelinen noktada bırakın teslim edileceği tarihi muhatap bile bulamıyoruz. TOKİ mağduriyet 4 yıla kadar uzamıştır bu sebeple iki aşkındır plan yapan halkımızda mağdur olmuştur” diye konuştu.

“EKONOMİK KRİZ GEREKÇES GÖSTERİLİYOR”

İlçede oturulacak evlerin bulanamadığını belirten Sarıgül, “Bu sebeple husumetler oluşmaya başlamış. Yine aynı sebeplerle ilçedeki konut ve arsa fiyatları yüzde 400 oranında artmış durumda. Bu durumda yoksul halkı gittikçe daha da büyük bir mağduriyete götürüyor. Bizler sürekli müteahhitlerle görüşüyoruz ancak her hafta erteliyor ve ülkedeki krizi gerekçe gösteriyorlar. Taşeron firma anlaşmaya uymadığı veya TOKİ yönetiminden kaynaklı işi bırakıp gidiyor. Bizler bu sorun çözülene kadar belediye olarak kurumsal açıdan diğer bütün dostlarımızla da halkımızla birlikte olup bu mağduriyetlerini giderene kadar bu tip etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Hatta önümüzdeki haftalarda bir sonuç alamazsak bunun dozajını arttıracağız” ifadelerini kullandı.