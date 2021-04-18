Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur vefat etti

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 13 Nisan 2020 gecesi solunum yolları hastalığı nedeni ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Uygur, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Uygur yaşam mücadelesini kaybetti.

Uzun yıllardır karaciğer ve sindirim sistemi rahatsızlıkları olan İsmail Uygur, 6 Mart 2021 günü yaşadığı apartmanda çıkan yangının dumanından da olumsuz etkilenmiş ve hastaneye kaldırılarak yedi gün tedavi görmüştü. Yangın esnasında soluduğu dumanın, Uygur'un akciğerlerinde de tahribata yol açtığı belirlenmişti.

13 Nisan'da fenalaşması üzerine tekrar Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Uygur'un çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız büyük. Başkanımızın ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize baş sağlığı diliyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin” açıklamasında bulundu.

TUNÇ SOYER: ACIMIZ BÜYÜK

İsmail Uygur’un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı:

Torbalı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Uygur’u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu paylaşımı yaptı:

* Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınları, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Uygur’un hayatını kaybetmesiyle ilgili “Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” paylaşımını yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığım Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail UYGUR'a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” mesajına yer verdi.

RAMAZAN İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini ve lise öğrenimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek eğitimini tamamladı.

Uygur, 19 yıldır Torbalı'da Serbest Muhasebecilik yapmaktaydı. 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve CHP'den Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkanı oldu.