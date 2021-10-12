TÜGVA 16 kat daha ucuza kiralamış

Tahliye krizi ile gündemde olan Büyükada İskelesi’nde ruhsatsız olarak işletildiği iddia edilen CHP’li ilçe başkanı Ercan Akpolat’ın babasına ait büfenin, 1998 yılından beri ruhsatlı bir şekilde işletildiği ortaya çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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TÜGVA'nın aylık 2 bin 500 TL'ye 2018 yılından beri kiracısı olduğu İBB'ye ait Büyükada İskelesi'nin üst katında yaşanan tahliye krizi sırasında CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ın ablasının alt kattaki büfelerden birini ruhsatsız olarak işlettiği, işgalci olduğu iddiası ortaya atıldı.

Edinilen bilgiye göre iskelenin girişinde bulunan 8 dükkandan biri olan büfe, iskele Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin tasarrufunda olduğu 1998 yılında Akpolat'ın babası Ali Akpolat tarafından kiralandı.

Büfe ruhsatlı bir şekilde Ali Akpolat tarafından işletilmeye başlandı. 2012 yılında iskele İBB tasarrufuna geçti.

Bu kez de gerekli ruhsat İBB'den alınarak büfe işletilmeye devam etti.

Ercan Akpolat'ın babasının üzerine olan büfede, ablası Gönül Dinler sigortalı çalışan.

METREKARESİ 50 TL

Tartışmaya neden olan büfe, 12 metrekare ve yıllık kirası da 9 bin 600 lira. TÜGVA'nın 2018 yılında aylık 2 bin 500 liraya kiraladığı yaklaşık 600 metrekarelik üst katın yıllık kira bedeli 30 bin TL.

Alt ve üst katın kira bedelini karşılaştıran İBB İlçe Belediyeleri Koordinatörü Tonguç Çoban, 12 metrekarelik büfenin metrekaresinin yıllık 800 TL'ye, lebi derya üst katın metrekaresinin yıllık 50 TL'ye denk geldiğini söyledi.

Çoban “Yani TÜGVA, piyasanın çok altında bir fiyata kiraladığı iskelenin üst katını, alt kattaki küçük dükkanlara göre de 16 kat daha ucuza kiralamış durumda” dedi.

İskelenin genel olarak bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Çoban “Bu çerçevede TÜGVA üst katı boşaltınca o alan kamuya açılacak. Alt kattaki dükkanlara da bir düzenleme getirmek istiyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeden daha kamusal bir kullanım getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

SON DURUM: TEKRAR TAHLİYE BAŞVURUSU YAPILDI

Büyükada'daki son durum hakkında da bilgi veren Çoban, Adalar Kaymakamlığı'nın tahliye yönündeki idari işlemini geri aldığına dair yazısı üzerine bu kararın hukuki olmadığı gerekçesiyle 11 Ekim Pazartesi günü İBB olarak yeniden tahliye talebinde bulunduklarını aktardı.

Adalar Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'ne tahliye yazılarını ilettiklerini anlatan Çoban “Kaymakamlığın verdiği son karar TÜGVA'nın işgalci olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşgalci değil kiracı olduğu hukuki olarak ispatlanmadı. Hukuki süreç devam ediyor” dedi.