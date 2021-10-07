Tunceli Belediye Meclisi’nde bütçe tartışması

Tunceli Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında belediye yönetimi, "55 milyonluk gider bütçesinin yetmediği anlaşıldı" diyerek 15 milyonluk ek gider bütçesini meclise sundu. Bütçe açığı konusu mecliste tartışmalara neden oldu.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle meclise Emek Partili Meclis Üyesi Yaşar Çiçek başkanlık etti. Meclis gündeminin ilk maddesi ise bütçe açığı oldu. Belediye bütçesindeki 15 milyon TL’lik açık tartışmalara neden oldu.

“55 MİLYONLUK BÜTÇE YETMEDİ”

İlk olarak söz alan Mali Hizmetler Müdürü Metin Duymaz, “55 milyonluk gider bütçesinin yetmediği anlaşıldı. Bu nedenle 15 milyonluk ek gider bütçesi meclise sunduk. 14 milyonu İller Bankası gelir payı, 500 bin lirası arsa satışları, 500 bin lirası ise oto park gelirlerinden artış şeklinde olacak” dedi.

Meclis toplantısında başkanlık eden Emek Partili Meclis Üyesi Yaşar Çiçek ise “Böyle bir şeye neden ihtiyaç duydunuz?” diye sordu.

Metin Duymaz ise, “Bugün itibariyle yaklaşık olarak 51 milyon liralık bir giderimiz var. 55 milyon ise toplam bütçe var. Personel giderleri ise aylık 4-5 milyonu aşacak. Yıl sonuna kadar 65-70 milyonu aşan bir gider olacak. Bu haliyle bütçe yetmiyor” diye cevap verdi.

“ENFLASYONUN DURUMU ORTADA”

Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ise, “Enflasyon oranına bağlı olarak bir çok kalemdeki artışın sebepleri ortada. Birçok alanda planlananın dışında bir gider oluştu. Dolayısıyla bütçenin yetmemesi doğal bir durum. Normal şartlarda en basitinden bir asfalt malzemesinin bile 1 ay farkla 2 ay farkla ne kadara alındığını arkadaşlar size sunabilir. Sonuçta enflasyon oranına bağlı olarak gider tablosu ortadadır. Burası bir kamu kurumudur. Alım yaptığınız her şey vergilere bağlı olan bir süreç. Tartışmayı net bir şekilde kalem kalem yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

15 milyonluk ek bütçe talebi bir sonraki ay tartışılmak üzere komisyona havale edildi.