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Turiste gezmek, denize girmek serbest oturarak yemek yasak

Tam kapanma sürecinde ülkemizde bulunan turistlere tura çıkmak, ören yerlerini gezmek, denize girmek serbest, ancak oturarak yemek yemenin yasak olmasına turizmciler isyan etti.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 15:06, 03/05/2021
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Ülkemizde turist olarak bulunan yabancı ülke vatandaşlarından bir grup, Efes Antik kentini gezdikten sonra öğlen yemeği molası verdi. Girdikleri restoran işletmesi, Valilik emri olduğunu, oturarak yemek yiyemeyeceklerini belirtince turistler şaşkınlıklarını gizlemedi. Turistler bu anı ölümsüzleştirirken, turizmciler tepki gösterdi.

“BIKTIK VE YILDIK”

Turizmci Fahrettin Çiçek, “Güvenli Sertifikasyon Sistemi çöktü mü” diye sorarak “Bu insanları ülkemize kabul etmek için gelirken PCR negatif testi ile gelin diyoruz. Geldiklerinde bu muameleye neden maruz bırakıyoruz? Bıktık ve yıldık artık. Bu kadar aciz miyiz? Güvenli Turizm Sertifikasyon Sistemi çöktü mü” diyerek tepkisini dile getirdi.

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