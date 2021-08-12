Türkiye ile Sudan arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burhan ile kardeş ve komşu iki ülke olan Sudan ve Etiyopya arasında son dönemde yaşanan gerilime ilişkin endişelerimizi de paylaştık. Bu konunun karşılıklı diyalog ve mutabakatla çözülmesinin önemine işaret ettim. Türkiye, önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir" dedi. Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmî törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sudan’ın tarihî beşeri kültürel bağların bulunduğu kardeş bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkânlarımızla Sudan’ın yanında olduk. Sudan’ı başbakanlığım döneminde 2006 yılında ve cumhurbaşkanlığım döneminde 2017’de olmak üzere iki defa ziyaret ettim. Bu ziyaretler, aynı zamanda Türkiye’den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan’a düzenlenen ilk resmî ziyaretleri teşkil etmişti.

*Her iki ziyaretim sırasında da Sudan devleti ve halkı şahsıma, aileme ve heyetime büyük bir teveccüh ve misafirperverlik gösterdi. Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik.

“TÜM YÖNLERİYLE ELE ALDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında Sudan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında stratejik ortaklık seviyesini yükselterek iş birliğini kurumsallaştırdıklarını anımsattı. Bugün yaptıkları görüşmelerde ilişkileri bu açıdan tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da 2019’dan bu yana kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşandığını belirtti.

“SUDAN’IN ORTAYA KOYDUĞU BAŞARILARI MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZ”

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan'ın kritik bir dönemde zor bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Meşakkatli süreci, kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içerisinde sürdürmekte kararlıyız. Anayasal bildiride kayıtlı taahhütlere uygun olarak aradan geçen süre zarfında kardeşim Burhan ve geçiş hükûmetinin liderliğinde Sudan önemli başarılara imza attı. Sudan’ın iktisadi ve ticari alanda son dönemde ortaya koyduğu başarıları da memnuniyetle takip ediyoruz. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan’ın birlik ve beraberlik içinde hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonuna olan vadesi geçmiş borçların silinmesinden, Sudan bankalarının uluslararası bankacılık sistemlerine tekrar dâhil olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ziraat Katılım Bankası'nın geçen yıl Hartum’da kurumsal şube açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasındaki ilk Türk kamu bankası özelliğini taşıyan bankanın, karşılıklı bankacılık ve mali işlemlerin kolaylaştırılmasını sağladığını ifade etti.

Sudan ile ikili ilişkilerde ve üst düzeyli temaslarda son aylarda yakaladıkları ivmeyi ilerleyen dönemde de sürdüreceklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Nitekim bugün bu anlamda önemli kararlara imza attık. Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi altında görev yapan bakanlıklar arası komisyonlarımızın ve karma ekonomik komisyonun faaliyetlerini canlandırmaları hususunda mutabık kaldık. Özellikle enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayisi ve diğer tüm sahalarda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan’ın kalkınmasına ve altyapısının geliştirilmesine yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Sudan ile ortak geçmişimizin derin izlerini Darfur’daki Ali Dinar Sarayı’nda, Hartum’daki şaheser Mescid-i Kebir’de, Kızıldeniz’in incisi Sevakin’de görmek mümkündür. TİKA, Sevakin Adası’nda Şafi Camii, Hanefi Camii ve gümrük binası başta olmak üzere bu eserleri büyük bir ihtimamla restore etmektedir.”

SUDAN-ETİYOPYA GERİLİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü toplantıda Burhan ile ikili konuların yanı sıra bölgesel meselelere dair görüş alışverişinde bulunduklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda Sudan dâhil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleriyle her alanda ilişkileri geliştirdiklerini vurgulayarak, “Burhan ile kardeş ve komşu iki ülke olan Sudan ve Etiyopya arasında son dönemde yaşanan gerilime ilişkin endişelerimizi de paylaştık. Bu konunun karşılıklı diyalog ve mutabakatla çözülmesinin önemine işaret ettim. Türkiye, önümüzdeki dönemde Sudan’ın yanında olmayı sürdürecektir. Kardeşim Burhan’ın da gayretleriyle inşallah Türkiye-Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli kardeşim Burhan ve heyetine bu tarihî ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

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