Türkiye kağıt toplayıcısına kesilen cezayı konuşmuştu, o parayı CHP ödedi

Düzce’de 6 aylık oğluna mama alabilmek için kısıtlamada sokağa çıkarak kağıt toplayan baba Ramazan Dadak’a kesilen 5 bin 850 lira para cezasını ödemeyi taahhüt eden CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, bugün ailenin hesabını parayı yatırdı.

“BU CEZA ONUN İÇİN ÇOK AĞIRDI”

Düzce’de yaşanan üzücü olayın tüm Türkiye'yi derinden sarstığını dile getiren CHP’li Başkan Fırat Yılmaz şöyle konuştu:

* Karton toplayan Ramazan Dadak sokağa çıkma yasağında çalışmak zorunda olduğu için bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Bu ceza onun için çok ağırdı. Ve bir şekilde çözümlenmesi gerekiyordu. Nilüfer CHP olarak bu konuda sessiz kalamazdık.

* Ramazan kardeşimizin yalnız olmadığını hissettirmek adına bu cezayı biz üstlendik. Yine aynı şekilde ilçe başkanlığımız olarak bir yıl sürecek olan Bebek Market kampanyası kapsamında da Ramazan Dadak’ın 6 aylık çocuğunun bir yıllık tüm giderleri karşılanacak.

“SAYENİZDE AİLEM MUTLU OLDU”

Polisin ceza kestiği kağıt toplayıcısı Ramazan Dadak da CHP Nilüfer ilçe Başkanı Fırat Yılmaz’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Fırat Yılmaz ağabeyim dün söz verdiği gibi bu sabah eşimin hesabına 5 bin 850 lira para yatırılmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yıl sonuna kadar da bize söz verdi. Oğlumun bezini, mamasını karşılayacağını söyledi. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. Bizleri çok sevindirdiler. Bu dar günümüzde bize destek oldular. Sizlerin sayesinde ailem çok mutlu oldu. Allah yolunuzu açık etsin.”

NE OLMUŞTU

Düzce'de Cumartesi günü kısıtlama nedeniyle denetim yapan polis, kağıt toplayıcısı Ramazan D.'ye 5 bin 850 lira ceza kesti. Hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek hem de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ceza kesilen Ramazan D. “Evim kira, 6 aylık oğlum var, yapmayın! Yok ağabey yok! Ne yapalım? Ne olur Allah aşkına, Peygamber aşkına, elinizi ayağınızı öpeyim yapmayın kurban olduğum. Mübarek gün neden böyle yapıyorsunuz?” diye yalvarmıştı.

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