‘Türkiye’de adaletsizlik pandemisi yaşanıyor’

CHP, “2020 Adaletsizlik Raporu” hazırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından hazırlanan raporda, “Türkiye, Covid-19 ile birlikte büyük bir adaletsizlik pandemisi de yaşamıştır. Yaşanan adaletsizlik salgınının temeli iktidar ve bu iktidarı oluşturan ucube sistemdir” denildi.

Raporda şu tespitlere yer verildi:

DEMOKRASİ ASKIDA: Türkiye düşünce ve ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ihlallerinin, çıplak aramanın, sadece hukuki alanda değil, sosyal ve siyasi alanda da adaletsizliklerin sürdüğü bir ülke konumundadır. Gelir ve vergide adaletsizlik zirvededir. Demokrasi askıdadır.

SÖZCÜ VE GAZETECİLİK: Yalnızca haberleri nedeniyle çok sayıda gazeteci cezaevine atılmıştır. Ömrünü FETÖ ile mücadeleyle geçirmiş SÖZCÜ ve Cumhuriyet gazetelerinin yazarları ve yöneticileri kumpas davalarıyla yargılanmıştır. Odatv, 4 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kapalıdır.

HER ALANDA İHLAL: Öne çıkan ihlal başlıkları; gazetelere ilan yasakları, RTÜK'ün adaletsiz cezaları, kadına karşı artan şiddet, gazeteciliğin suç sayılması, partimizin yayınlarının toplatılması, Cumhurbaşkanına hakaret iddiaları gibi uygulamalardır. Ayrıca, Kanal İstanbul dayatması, yeni kayyumlar ve yeni çevre hukuksuzlukları hayata geçirilmiştir.

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