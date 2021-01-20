Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılında Regaip, Berat, Miraç Kandili ne zaman?

Üç aylar, müminlerin yıl boyunca en önemsediği Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.