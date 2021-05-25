Uğur Dündar: Sayın bakan kurt bir siyasetçi, sorulara cevap veriyormuş gibi yaparak aslında geçiştirdi

SÖZCÜ yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar, KRT TV’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ programında Süleyman Soylu özel yayını değerlendirdi.

“45 DAKİKALIK BÖLÜMÜ HİKAYEYLE GEÇTİ”

Programın ilk bölümünün hikaye tarzında geçtiğini anlatan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

* Dün akşamki programın ilk bölümü yaklaşık 45-50 dakikalık bölümü hikayeyle geçti. Bizim günlerce konuştuğumuz konularla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir içeriğe sahip oldu o bölüm.

* Orada belki İsmail Saymaz veya Merdan Yanardağ, şunu söyleyebilirlerdi, ‘sayın bakan siz bunları bir başka programda geniş bir şekilde anlatabilirsiniz ama bizim bu akşam buraya gelmemizin nedeni size sormak istediğimiz sorular. Lütfen biz sorularımızı soralım, siz de bunlara net ve kısa cevaplar verin’ demiş olsalar belki program farklı bir çerçeve içerisine oturtulabilirdi.

* Bizim ülkemiz gibi ülkelerde yargı üzerine düşeni yapmadığı zaman bu tür programlar bir nevi yargı merci şeklinde görülüyor. Ve orada gazetecilerin veya soru soranların ya da o programı yönetenlerin mutlaka zaferle çıkması isteniyor. Aksi takdirde kamu vicdanı tatmin olmuyor ve isyan ediyor.

“SAYIN BAKAN KURT BİR SİYASETÇİ”

Dündar, şöyle konuştu:

* Çok bıçak sırtı programlardır bunlar, çok risklidir. Sayın bakan da kabul etmek gerekir ki kurt bir siyasetçi. Topu istediği gibi dolaştırdı, ayağında yumuşattı ve istediği anda sorulara cevap veriyormuş gibi yaparak aslında geçiştirdi.

* Sorular sorulmadı değil, sorular soruldu ama cevaplar zamana yayıldığı için seyircilerde sanki o sorular hiç sorulmamış gibi bir algı oluştu.

* Buralarda soru ve cevap süreleri mutlaka önceden saptanmalı, hangi gazeteci kaç soru soracaksa soru adedi vermeli ve kum saati çalışarak sarkıtılmasının ve başka konularla geçiştirilmesinin engellenmesi gerekiyor.

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