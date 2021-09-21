Uğur Dündar: Tek çözüm yeri TBMM

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını değerlendiren SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, "Türkiye’nin bütün sorunlarının tek çözüm yeri TBMM’nin çatısının altıdır. Başka bir yerde çözüm aramak beyhude bir gayrettir. Hele hele terör örgütünün elebaşıyla, şu anda İmralı’da cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan’la doğrudan bunu konuşmaya kalkmak, hem HDP’yi ezmek, HDP’nin Türkiye partisi olma yolunda sergilediği gayretleri baltalamak, hem de çok farklı bir istikamete konuyu çekmek olur" dedi.

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, KRT TV'nin Şimdiki Zaman programında gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz' sözleri, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'nin bu konudaki çıkışı ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Çözümün adresi TBMM'dir” sözlerini yorumlayan Dündar, şöyle konuştu:

* AKP, bilinen o tarihi açılımı yaptığında hepimiz ‘Böyle bir açılım, terör örgütüyle, yabancı istihbarat servislerinin önündeki ve onların organizasyonuyla silahı bırakmadan kesinlikle yapılmamalı' demiştik. En başta karşı çıkışımızın nedeni buydu.

* Elinde silah bulunan bir teröristle koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi AKP iktidarı, asla ve kat'a masaya oturmamalıydı.

* ‘Bu sorunu uluslararası platformda tartışmak yerine, Türkiye'de bütün sorunların çözüm yeri olan, TBMM çatısının altında değerlendirmek gerekir' şeklinde yorumlar yapmıştık.

“KÜRT SORUNU VAR MI, YOK MU TARTIŞILMASINDAN YANAYIM”

* Türkiye'de bir Kürt sorunu var mı, yok mu bunun da tartışılmasından yanayım. Benim hayatım TRT yıllarından itibaren, 50 yıl öncesinden başlayarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sorunlarını ekrana yansıtmakla geçti.

* Hiç gidilmeyen zamanlarda ve koşullarda Hakkari'den başlayarak tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu karış karış dolaştım. Bu sorunların acil, ivedi çözülmemesi halinde Türkiye'yi ileride çok büyük birtakım sosyal sorunların beklediğine işaret ettim.

* Maalesef işaret ettiğimiz doğrultuda terör örgütü PKK, 80'li yılların başında eylemlerine başladı.

“SEZAİ TEMELLİ MAKSADINI AŞAN BİR AÇIKLAMA YAPTI”

Siyasetçilerden yapılan açıklamalara değinen Dündar, şöyle devam etti:

* Ben Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok isabetli bir değerlendirme yaptığına inanıyorum. Türkiye'nin bütün sorunlarının tek çözüm yeri TBMM çatısı altıdır. Orada bu sorunlar değerlendirilir, konuşulur.

* Sezai Temelli'nin maksadını aşan bir açıklama yaptığına inanıyorum. Nitekim daha sonra o da bu açıklamasını düzeltme mecburiyetini hissetmiş olmalı ki farklı tweet'ler de paylaştı.

“BÜTÜN SORUNLARIN TEK ÇÖZÜM YERİ TBMM'DİR”

Dündar, bu konudaki düşüncelerini şöyle özetledi:

* Türkiye'nin bütün sorunlarının tek çözüm yeri TBMM'nin çatısının altıdır. Başka bir yerde çözüm aramak beyhude bir gayrettir.

* Hele hele terör örgütünün elebaşıyla, şu anda İmralı'da cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'la doğrudan bunu konuşmaya kalkmak, hem HDP'yi ezmek, HDP'nin Türkiye partisi olma yolunda sergilediği gayretleri baltalamak, hem de çok farklı bir istikamete konuyu çekmek olur ki ben onun da karşısındayım.

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