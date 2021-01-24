Uğur Mumcu öldürülüşünün 28. yılında anılıyor

Uğur Mumcu ölümünün 28. yılında memleketi Kırşehir’de ve tüm Türkiye’de anılıyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kırşehir'in yürekli, yiğit, keskin kalemi onurumuz Uğur Mumcu'yu katledilişinin 28. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe yönetimi ise paylaştıkları mesajlarında Uğur Mumcu'ya rahmet dilerken, Mumcu'nun döneminde ömrünü çağdaşlaşma ve modernleşme yolunda harcadığını belirtti.

Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da Karlı Sokak’taki evinin önünde arabasına konan C-4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirmişti. (İHA)