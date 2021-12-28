Uludere katliamının üzerinden 10 yıl geçti… ‘Sorumlular korunuyor’

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 kişinin savaş uçaklarının bombardımanı sonucu hayatlarını kaybetmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Bugüne kadar olayın sorumlularıyla ilgili etkin bir soruşturma yapılmamasını eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili Özgür Özel, "Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız" dedi.

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Kamuoyunda “Roboski Katliamı” olarak bilinen olay, 28 Aralık 2011 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde Irak sınırında yaşandı.

Uludere’ye bağlı Ortasu ve Gülyazı köyüne mensup bir grup sınır kaçakçısı Irak’ın kuzeyinden getirdikleri mazot ve kaçak gıdaları taşıyan katırlarla sınırı geçtikleri sırada savaş uçakları tarafından bombalandı.

Olayda 17’si çocuk 34 kişi hayatını kaybetti. Sonrasından yapılan açıklamalarda köylülerin, ‘ülkeye sızmaya çalışan terörist grubu’ olduğu zannedildiği için savaş uçaklarıyla vurulduğu ifade edildi.

“TÜM SORUMLULAR YARGILANANA KADAR UNUTTURMAYACAĞIZ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen olayın sorumluları hakkında etkin bir soruşturma yapılmadığını ve sorumluların yürütme organı tarafından korunduğunu belirterek, “Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız.” dedi.

Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; “Uludere’de 34 sivil yurttaşımızın bombalanarak katledilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Etkili bir soruşturma yapılmadı ve sorumlular yürütme organı tarafından hala korunuyor. Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız.”