Ulusal Çay Konseyinin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek
Ulusal Çay Konseyinin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ulusal Çay Konseyinin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Eylül 2021 günü saat:16.00'da İslampaşa Mah. Menderes Bulvarı No:522 Rize adresindeki Rize Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılacak.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 17 Eylül 2021 günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.