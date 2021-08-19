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Ulusal Çay Konseyinin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek

Ulusal Çay Konseyinin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

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Ulusal Çay Konseyinin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ulusal Çay Konseyinin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Eylül 2021 günü saat:16.00'da İslampaşa Mah. Menderes Bulvarı No:522 Rize adresindeki Rize Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılacak.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 17 Eylül 2021 günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

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