Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin kuruluş belgesini teslim aldı

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, ismini ve logosunu açıkladığı Zafer Partisi'nin kuruluş belgesini İçişleri Bakanlığı'ndan teslim aldı.

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Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi’nin kuruluş dilekçesini vermek üzere İçişleri Bakanlığı’na geldi.

Evrakı teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Özdağ, “Ben ve dava arkadaşlarım, Zafer Partisi”nin kuruluş işlemlerinin hukuki boyutunu tamamlamak için İçişleri Bakanlığı’na geldik. Evraklarımızı sabah arkadaşlarım ilettiler. Gerekli incelemeler tamamlandı ve şimdi içeri girerek gereken belgeleri alacağız. Kurucularımızla buluşmak için buradan ayrılacağız. Zafer Partisi 19 Mayıs 2021’de Anıtkabir’i ziyaret ederek başladığımız yürüyüşle yola çıktı” dedi.

Özdağ daha sonra bakanlığa geçerek Zafer Partisi’nin kuruluş belgesini teslim aldı. DHA