Ümit Özdağ’dan Erdoğan’a sert sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan büyük ekonomik atılımları hedef aldığı sözlerini eleştirdi. Özdağ, "Erdoğan'ın eski mesleği olan futbolun kavramlarıyla konuşursak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihin Süper Lig'inde top koşturmuştur. Erdoğan şunu unutma sen tarihin ancak üçüncü liginde top koşturan birisi olarak tarih sayfalarında yer alacaksın" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan dün gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada büyüme oranlarından bahsederken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan büyük ekonomik atılımı hedef almış ve “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 İzmir İktisat Kongresi ile başlattığı kalkınma atılımının ömrü ancak 6 yıl sürmüştür. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bizim dönemimizde 20 yıla yakın süren kesintisiz bir kalkınma hamlesi yaşandı” ifadelerini kullanmıştı.

“ERDOĞAN SEN ANCAK ÜÇÜNCÜ LİGİNDE TOP KOŞTURAN BİRİSİ OLARAK TARİH SAYFALARINDA YER ALACAKSIN”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Erdoğan’ın sözlerini eleştirdi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

* Erdoğan’ın kurmuş olduğu saray rejimi, Türkiye’yi tarihinin en ağır ekonomik krizine sürükledi. Şimdi AKP sözde çıkmak adına ‘batan geminin malları’ mantığıyla Türk milletinin elinde kalan ne varsa satıp savuruyor.

* Körfez’in Arap şeyhlerine peşkeş çekiyor. İşte böyle bir ortamda dün bir basın toplantısı yapan Erdoğan, kendi döneminin ekonomik performansını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaştırıp, ‘Atatürk 6 sene başarılı olmuştu, biz ise 20 seneden bu yana başarılıyız’ dedi.

* Erdoğan’ın unutmaması gereken şey şu, bazı devlet adamları vardır Atatürk gibi devlet kurmuşlardır, büyük zaferler kazanmışlardır. Ülkelerini yeniden inşa etmiş ve birleştirmişlerdir. Tarihte bunlardan çok az sayıda vardır.

* Erdoğan’ın eski mesleği olan futbolun kavramlarıyla konuşursak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihin Süper Lig’inde top koşturmuştur. Erdoğan şunu unutma sen tarihin ancak üçüncü liginde top koşturan birisi olarak tarih sayfalarında yer alacaksın.

Özdağ paylaşımına “Atatürk, İstiklal Harbi sonrasında, dünya tarihinin yaşadığı en büyük ekonomik kriz olan 1929 krizine rağmen Osmanlı borçlarını ödeyerek ülkeyi inşa etti. Sen kurulu devleti terör örgütü ile paylaştın. 16. Büyük ekonomiden 20. sıraya gerilettin” notunu düştü.

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