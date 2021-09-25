Üniversiteli sayısı artarken devlete ait 13 yurt kapandı

Bu yılın başında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 781 yurt vardı. Sayı bu ay 768’e indi. Sadece 720 bin öğrenciye yurt imkanı sağlandı. Kalan 7.3 milyon öğrenci ev sahiplerinin insafına bırakıldı.

Deniz AYHAN

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Öğrenciler yurt bulamadıkları için parklarda sabahlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların sayısı 30 Aralık 2020'de 781 iken, Temmuz 2021'de 772'ye, Eylül 2021'de ise 768'e düştü. 6 ayda devlete ait 13 yurt kapatıldı. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 182 bin kişi kapasiteli 190 yurt vardı ve 1 milyon 918 bin üniversite öğrencisi bulunuyordu. Şimdi ise 7 milyon 940 bin 133 üniversite öğrencisine karşılık, 720 bin kişi kapasiteli toplam 768 yurt var. Öğrencilerden 7 milyon 320 bin 449'u devlet, 608 bin 123'ü vakıf üniversitelerinde, 11 bin 561 bini de vakıf meslek yüksekokullarında eğitim görüyor. 4 milyon 108 bin 571 erkek, 3 milyon 831 bin 562 kız öğrenci bulunuyor. Üniversitelere 2019-2020 öğretim döneminde 1 milyon 516 bin 287 öğrenci kaydoldu.

126 YENİ CEZAEVİ

Son 5 yılda 119 yeni öğrenci yurdu yapıldı. Ancak 126 cezaevi tamamlandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri verilerine göre Temmuz 2021 sonu itibariyle Türkiye'de; 259 kapalı, 82 açık, 10 kadın kapalı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 368 cezaevi bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi oldu.